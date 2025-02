Folletos y carteles de campaña contra fentanilo en escuelas costaron 30.4 mdp

La guía de orientación para familias

Durante el lanzamiento de la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz” en las instalaciones de la SEP, fueron repartidos libros de orientación para madres, padres y familias para prevenir adicciones.

El material inicia con un texto en el que se explica los motivos por los cuales es necesario que se conozcan los riesgos del consumo de drogas, alcohol y otras sustancias, sobre todo en niñas, niños y adolescentes en edad escolar.

“Este problema social también repercute en el desempeño académico de las y los estudiantes con efectos negativos, perder el interés por asistir a clases, evitar participar en actividades escolares o bajar el promedio de las calificaciones”, se lee en el segundo párrafo.

Posteriormente el libro aborda una descripción y definición de las drogas, sus efectos y las adicciones con sus respectivas consecuencias.

El libro contiene una explicación sobre las consecuencias a la salud por el consumo de las drogas, así como datos estadísticos (Foto: David Santiago)

El tema con el que inicia la sección ''¿Qué son las drogas?'' es el fentanilo. Se explica los usos lícitos en la medicina y sus usos ilícitos para fabricar drogas sintéticas de alto nivel de adicción.

Las siguientes temáticas son sobre el uso y abuso de metanfetaminas, cannabis, alcohol, inhalables y otro tipo de drogas.

Trump, inspirado por Sheinbaum

Estados Unidos tendrá su propia campaña publicitaria en contra del consumo de drogas, especialmente el fentanilo, pues el presidente Donald Trump decidió emular la iniciativa de su homóloga Claudia Sheinbaum.

Durante un evento en Miami, el magnate neoyorkino agradeció a la mandataria mexicana por haberle compartido la idea de la campaña, la cual ya fue desplegada por territorio nacional.

De entrada, el Gobierno de Trump buscará invertir 100 millones de dólares para hacerla realidad en su nación, donde miles de personas mueren cada año por el consumo de fentanilo.

"Estaba hablando con la presidenta de México, una mujer maravillosa, en realidad. Ella dijo algo que realmente me impactó. Ella me dijo: 'No somos una nación que consume grandes cantidades de drogas'", relató Trump ante sus seguidores.

"Ella habló de los valores familiares que hay en México. Le dije: Bueno, en realidad no estás diciendo nada nuevo allí, porque también tenemos grandes familias. Tenemos grandes valores familiares. Ella dijo, además, que hacen mucha publicidad (en contra de las drogas)", abundó.

Trump aseguró que no suele aprender cosas en llamadas telefónicas, pero con Sheinbaum hubo una excepción.

"A la presidenta de México, muchas gracias", agregó.

Trump dijo que la publicidad mostrará cómo las drogas ''devoran el cerebro, destruyen los dientes, la piel, todo''.

La campaña en México

El gobierno federal lanzó una nueva campaña de difusión para prevenir en México el consumo de sustancias, principalmente de fentanilo; pero especialistas ven una campaña más por presión de Estados Unidos, diseñada sin evidencia ni a partir de una política de drogas innovadora.

La mayor preocupación es que esta estrategia, titulada “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata”, cause el efecto contrario: que promueva el opioide y genere interés en probarlo.

La campaña da continuación de la estrategia contra las adicciones que surgió en el gobierno anterior y fue cuestionada por difundir mensajes estigmatizantes.

Antes de lanzar los nuevos spots, que se difunden desde el 7 de enero en radio, televisión o espectaculares, el gobierno anunció que algunos aspectos serían corregidos. No obstante, las expertas en políticas de drogas señalan que mantiene la visión discriminatoria, similar a la campaña del sexenio anterior.