De entrada, el Gobierno de Trump buscará invertir 100 millones de dólares para hacerla realidad en su nación, donde miles de personas mueren cada año por el consumo de fentanilo.

"Estaba hablando con la presidenta de México, una mujer maravillosa, en realidad. Ella dijo algo que realmente me impactó. Ella me dijo: 'No somos una nación que consume grandes cantidades de drogas'", relató Trump ante sus seguidores.

"Ella habló de los valores familiares que hay en México. Le dije: Bueno, en realidad no estás diciendo nada nuevo allí, porque también tenemos grandes familias. Tenemos grandes valores familiares. Ella dijo, además, que hacen mucha publicidad (en contra de las drogas)", abundó.

Trump aseguró que no suele aprender cosas en llamadas telefónicas, pero con Sheinbaum hubo una excepción.

"A la presidenta de México, muchas gracias", agregó.

Trump dijo que la publicidad mostrará cómo las drogas ''devoran el cerebro, destruyen los dientes, la piel, todo''.

La campaña en México

El gobierno federal lanzó una nueva campaña de difusión para prevenir en México el consumo de sustancias, principalmente de fentanilo; pero especialistas ven una campaña más por presión de Estados Unidos, diseñada sin evidencia ni a partir de una política de drogas innovadora.

La mayor preocupación es que esta estrategia, titulada “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata”, cause el efecto contrario: que promueva el opioide y genere interés en probarlo.

La campaña da continuación de la estrategia contra las adicciones que surgió en el gobierno anterior y fue cuestionada por difundir mensajes estigmatizantes.

Antes de lanzar los nuevos spots, que se difunden desde el 7 de enero en radio, televisión o espectaculares, el gobierno anunció que algunos aspectos serían corregidos. No obstante, las expertas en políticas de drogas señalan que mantiene la visión discriminatoria, similar a la campaña del sexenio anterior.

EU designa a cárteles como organizaciones terroristas

Horas antes del agradecimiento de Trump a Sheinbaum, Estados Unidos designó a seis organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas globales, de acuerdo con un aviso oficial del Departamento de Estado.

El documento, publicado como aviso en la página del Registro Federal de EU, señala como organizaciones terroristas extranjeras al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noroste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.

El aviso de designación del Departamento de Estado también incluye al Tren de Aragua, la banda criminal venezolana, y a la Mara Salvatrucha.

Advierte que estos grupos representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos.

"Aviso Público: 12672 Designaciones de Organización Terrorista Extranjera del Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Cartel del Noreste, Cartel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana", se lee en el documento firmado por el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

"Con base en una revisión de los Registros Administrativos reunidos en este asunto y, en en consulta con el Procurador General y el Secretario del Tesoro, he concluido que existe base fáctica suficiente para (designar a dichas organizaciones, con base en) la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad", agrega.

En su primer día de mandato, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, bajo la declaración de emergencia nacional, de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Dijo que la medida tiene el objetivo de hacer frente a las amenazas de los cárteles y terminar con la presencia de esas organizaciones en Estados Unidos.