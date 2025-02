Yunes Márquez, el expanista que divide e incomoda en Morena

No lo quieren en Morena

El martes 18 de febrero Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó afiliarse a Morena, acción que provocó el rechazo por parte de la gobernadora Rocío Nahle, de senadores y de diputados federales y locales.

''Pido a la comisión de honestidad y justicia de Morena que NO acrediten la membresía como integrante de Morena a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración. ¡¡Los militantes de Veracruz merecen respeto!!'', reprochó la mandataria de Veracruz desde sus redes sociales

Tras ello la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) inició el proceso para revisar el registro del expanista, a lo que senador aseguró que esperará la decisión de este organismo interno.

"No sé cuáles sean los procedimientos (de la CNHJ), pero esperaré cualquier decisión. Yo estoy tranquilo; no me afilié por molestar ni por generar conflictos con nadie ni para generar problemas en el partido. Lo hice en congruencia, porque estoy en el grupo legislativo de Morena desde septiembre", declaró el senador.

Será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que decida si Yunes Márquez continúa con su afiliación morenista. Este órgano interno se integra por cinco personas y son Mariana Rodríguez Bello, Alejandra Arias Mediana, Elizabeth Flores Hernández, Eduardo Ávila Valle y José Romualdo Hernández Naranjo.

Según el reglamento de esta Comisión, la afiliación se puede perder por las siguientes razonas: actos que vulneren los principios básicos de nuestro partido, actos que atenten contra el patrimonio del partido, alteración o falsificación de documentos oficiales, actos de violencia política y violencia política de género en cualquiera de sus variantes, y divulgación o sustracción de información confidencial de Morena.