Abogado de Ovidio dice que México quiere de regreso a "El Mayo" Zambada

Esto se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno sigue “insistiendo” con Estados Unidos, pero para que entregue información sobre la captura Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024.

La mandataria nunca ha expresado que se busque el regreso del narcotraficante a México.

“Seguimos insistiendo nosotros, depende, obviamente, el gobierno de Estados Unidos dar todas la información, pero seguimos insistiendo. Nosotros estamos de acuerdo en colaborar y coordinarnos, y hay buena colaboración sin injerencismo y sin subordinación, pero siempre buscando la confía mutua”, dijo la mandataria federal.

No es la primera vez que el abogado se va contra la mandataria mexicana, hace unas semanas tras la audiencia de Ovidio Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa, Lichtman acusó al gobierno de México de “corrupción” por el caso del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien fue señalado en Estados Unidos de narcotráfico y en México fue exonerado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En esa ocasión, el abogado también aseguró que la presidenta buscaba que México fuera incluido en los acuerdos que el hijo de ''El Chapo'' Guzmán estableció con Estados Unidos.

''La presidenta actúa más como un brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder que el pueblo mexicano se merece”, expresó.

La presidenta calificó estas declaraciones como “irrespetuosas” y aseguró que interpondría una demanda a través de la Consejería Jurídica.

“Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante. Dos, vamos a presentar una demanda por difamación en México, porque no se puede dejar pasar, a través de la Consejería Jurídica. Tercero, ya el contenido de lo que dijo, no en relación a mi persona sino a lo que dijo del caso Cienfuegos”, dijo el pasado 14 de julio.

Estos enfrentamientos se dieron después de que Ovidio Guzmán, conocido como ''El Ratón'', alcanzara un acuerdo para declararse culpable de los cargos de narcotráfico que hay en su contra en un tribunal de Chicago, Estados Unidos.