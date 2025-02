“Andy” mete acelerador para afiliar a casi 8 millones de personas a Morena

Carlos Piedra, consultor en Integralia, comenta que Andrés Manuel López Beltrán al encargarse de la Secretaria de Organización de Morena, heredó la responsabilidad de cuidar el legado de su padre López Obrador e incrementa la base electoral del partido.

“Lo que está haciendo López Beltrán tiene que ver con el cuidado del legado de AMLO en Morena. Como hijo del expresidente. Él no solamente tiene como herencia el apellido del expresidente, sino también ha heredado la responsabilidad simbólica de preservar y proyectar el legado del expresidente en el partido”, señala.

Piedra recuerda que hace algunos años, López Beltrán había dicho que no tendría ninguna actividad pública hasta que su padre dejará su cargo; ello, dijo el experto, para que no lo relacionaran con nepotismo, pero ahora que su López Obrador ya no es presidente, el joven político tiene funciones públicas.

“Ahora que su padre no está en la escena pública, él ha tenido mayor visibilidad, y sí se podría considerar que se encuentra entre una de las personas más poderosas del país, porque la Secretaría de Organización de Morena es la que le permite mayor control del padrón de militancia”, resalta.

El experto en procesos electorales menciona que paralelo de estas actividades, López Beltrán “genera méritos” para posteriormente tener aspiraciones para algún cargo público.

Además, comenta que actualmente parece que hay dos líneas distintas: mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se enfoca a la Administración Pública del país, mientras el partido “toma un rumbo, que parece más autónomo” encabezado con Luis María Alcalde y la organización de Andrés Manuel López Beltrán.

“Lo que consideramos que la presidenta se está enfocando más en la Administración Pública del Estado mexicano, mientras el partido sí toma su propio rumbo. Evidentemente evitar que no se convierta en un partido de Estado, sino que siga existiendo competencia”, señala.