Solicitudes de afiliación de Yunes y Murat confrontan a morenistas

Los gobernadores de Veracruz, Rocío Nahle, y de Oaxaca, Salomón Jara, externaron su desacuerdo por la afiliación de ambos personajes, por lo que solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para no acreditar las membresías como integrantes de Morena.

Sin embargo, hoy continuaron los conflictos, pues tres senadores morenistas y cercanos al gobernador Salomón Jara también externaron su desacuerdo de que Murat Hinojosa sea militante del partido en el gobierno.

“Nunca he estado de acuerdo con la participación de los Murat en nuestro movimiento, porque ellos representan lo que combatimos desde la izquierda democrática en Oaxaca (…) Entiendo y respeto la política de alianzas electorales definidas por el Comité Ejecutivo Nacional; sin embargo, estas alianzas electorales no deben llevarnos a aceptar como militantes a personajes que son antítesis de nuestros principios y valores”, dijo la senadora Laura Estrada.

Agregó que también acudirán a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que evalué la incorporación del exmandatario y tome una “determinación que sea congruente'', pues reiteró que el apellido Murat es “sinónimo de corrupción”, ya que forman parte de una familia que “por décadas se dedicó a saquear a Oaxaca”.

En caso contrario estuvo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien defendió al expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, debido a que recordó que su voto fue definitorio para que Morena y aliados contaran con la mayoría calificada para avalar la reforma al Poder Judicial.

“Su aportación es evidente. Fue un parteaguas en el momento que decide sumarse al movimiento. Sin ese voto no habría salido la reforma que dio cambio a la Constitución para la elección de las personas juzgadoras, y las 14 reformas. Es un mérito colectivo, pero su aportación es indiscutible. Creo que se debe valorar en sus méritos”, dijo el senador.

Meses después de dar la espalda a la oposición para votar a favor de la Reforma Judicial, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez pidió afiliarse a Morena.

Respaldado por el coordinador de los legisladores de la Cámara alta, Adán Augusto López, el expanista agradeció a los morenistas por haberle abierto las puertas del partido.

''Realmente me he sentido acogido en un momento de mi vida que he decidió apoyar a la presidenta de la República (Claudia Shienbaum)”, comentó.

También en esta jornada de afiliación del CEN de Morena en el Senado, el expriista Alejandro Murat enseñó su credencial de militante de Morena, aunque aún no está definido si será parte del partido.