Yunes Márquez solicita afiliarse a Morena; Nahle y Jara piden vetarlo

''Pido a la comisión de honestidad y justicia de Morena que NO acrediten la membresía como integrante de Morena a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración. ¡¡Los militantes de Veracruz merecen respeto!!'', reprochó Nahle.

La exintegrante del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador dijo que en breve estará haciendo llegar formalmente ''la solicitud por escrito a la presidenta Luisa María Alcalde con las pruebas correspondientes sobre la 'carpeta azul' donde está involucrado en lavado de dinero y otros delitos''.

Nahle y la familia Yunes han sido adversarios electorales en Veracruz.

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, recordó que aún falta que la Comisión interna acepte el registro del expanista.

En su proceso de afiliación, Yunes Márquez agradeció al coordinador Adán Augusto López y a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, por haberle abierto las puertas a Morena.

''Realmente me he sentido acogido en un momento de mi vida que he decidió apoyar a la presidenta de la República (Claudia Shienbaum)”, dijo.

El senador aseguró que busca afiliarse a Morena porque se “siente en casa” y porque respalda a la presienta Claudia Sheinbaum, pues dio que está convencido que México requiere una Presidencia "fuerte" y un Senado que apoye a la mandataria federal.

"No podemos tener contraposición entre los diferentes poderes y estoy muy contento de estar aquí; me siento en casa. Estoy convencido que podemos hacer cosas muy importantes desde el Senado para México y específicamente para Veracruz", declaró.

"No tenía sentido quedar en medio; tenía que tomar una decisión. Es una decisión de vida, es una decisión que tomo en conciencia. Como les decía, agradecido con el coordinador y con mis compañeros senadores, pero sobre todo comprometido con ayudar a la presidenta de la República a sacar adelante las reformas que necesitan para hacer un buen gobierno", mencionó.

Además, aseguró no saber si se afiliará a Morena su papá, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y enfatizó que él ya se retiró de la vida política.

El coordinador de los morensitas Adán Augusto López comentó que Miguel Ángel Yunes significó el voto que necesitaba Morena para lograr la mayoría calificada en el Senado y con ello poder aprobar las reformas constitucionales que respalda el partido.

"La suma de Miguel Ángel Yunes, en su momento, significó y significa para este movimiento la mayoría calificada que nosotros necesitábamos. Fue Miguel el que dio el paso al frente, y yo puedo decir de muchos nombres que fueron, que se tomaban la foto, que decían que sí. El único que mostró firmeza, interés y decisión fue Miguel, y eso es algo que quienes estamos en este movimiento le reconocemos", declaró.

El polémico Yunes Márquez

Meses después de dar la espalda a la oposición para votar a favor de la Reforma Judicial, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez fue nombrado la semana pasada presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Antes del nombramiento, el padre del expanista, Miguel Ángel Yunes Linares, llegó a la Cámara alta y se reunió con Adán Augusto López Hernández, líder de Morena en el Senado.

En noviembre de 2024, la Comisión de Orden del Partido Acción Nacional (PAN) expulsó oficialmente del partido al exgobernador Yunes Linares y al senador Yunes Márquez.

El mismo PAN fue el que dejó que el padre fuera suplente del hijo en la Cámara de Senadores. Eso permitió que ambos fueran factor importante en la aprobación de la Reforma Judicial.

El 24 de septiembre, luego de que entregó su voto para que pasara la Reforma Judicial, Morena incluyó a Yunes hijo en la Comisión de Justicia del Senado.

La oposición aún reprocha a los Yunes el haber roto el bloque para frenar la elección de ministros, magistrados y jueces.

Los Yunes fueron críticos durante años del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en el momento importante decidieron unirse.

La presidencia de una Comisión no es el único beneficio que ha recibido Márquez. Todavía en 2024, una jueza federal le concedió una suspensión provisional para detener la orden de captura que había en su contra.

A Yunes se le investigaba por mentir a la autoridad, presentar documentación falsa y cometer fraude procesal.

Jara y Morena Veracruz rechazan a Yunes

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, respaldó la petición que hizo la mandataria de Veracruz a la Comisión de Honestidad y Justicia de rechazar la afiliación de Miguel Ángel Yunes, pues dijo que el expanista y Alejandro Murat representan "todo lo contrario a los principios y valores de nuestro movimiento".

También el Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz rechazó la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez, pues señaló que Morena "no es un refugio para quienes han representado el abuso del poder, la corrupción y la traición a los principios".

En una carta que difundieron desde sus redes sociales, el partido estatal respaldó la postura de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, por lo que solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que no acredite la afiliación de Yunes Márquez en Morena.

"Respaladamos la decisión de la gobernadora Rocío Nahle García de presentar ante la dirigencia nacional y la Comisión Nacional de Honestidad las pruebas que acreditan los actos de corrupción y lavado de dinero de quienes hoy pretenden infiltrarse en nuestro movimiento. Morena no está ni estará al servicio de intereses personales ni de grupos que traicionaron al pueblo", señaló el partido.