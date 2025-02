Jufed: Inició persecución contra jueces que intentaron frenar Reforma Judicial

En la última conferencia matutina de los jueces, ejercicio iniciado el año pasado en el contexto de la Reforma Judicial y para expresar su postura, los juzgadores dieron por iniciada ''la persecución contra juzgadores por haber emitido suspensiones para detener'' la aplicación de la reforma.

“Nuestra absoluta solidaridad con la jueza María Gabriela Ruíz Márquez y con el juez Sergio Santa María Chamú, porque esto nos revela algo que ya sabíamos y solo nos lo reitera: estos órganos están totalmente cooptados por el oficialismo”, expuso García González.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró, fue el que al dictar la sentencia en la que determinó que no se puede detener la elección judicial, dio vista a la FGR.

Hay, añadió, la “absoluta seguridad de que la mayoría oficialista del Consejo de la Judicatura Federal ha dado luz verde a que ese órgano interno del Poder Judicial de la Federación dé vista a la Fiscalía General de la República.

“Es increíble que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia, a generar las condiciones propicias tanto materiales como de recursos humanos para que la justicia se cristalice y se materialice todos los días en este país, ahora resulta que va ser también quien persiga a los jueces y las juezas por tomar estas decisiones”, dijo la magistrada integrante de la Jufed.

El magistrado Juan José Olvera López anunció el fin de las conferencias de los jueces, luego de que la víspera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que los jueces que al tramitar solicitudes de amparo han emitido suspensiones relativas a la Reforma Judicial y en las que hay materia electoral, deben revalorar y emitir nuevas sentencias.

“Nosotros somos respetuosos, primero de las reglas constitucionales que estaban suspendidas, pero que la Corte ya dijo en esta parte no se pueden suspender. Entonces respetamos la decisión de la Corte y lo correcto es que no sigamos con este espacio. No de manera permanente y no para hablar de esos temas”, expuso Olvera.

El magistrado José Rogelio Alanís García dijo que seguirán la defensa por vías jurídicas: “cambiamos de formato porque el día de ayer la República que estaba agonizando desde septiembre murió definitivamente. No acaba la resistencia porque la razón y la justicia nunca terminan definitivamente. Vamos a seguir luchando por restaurar esta República”.