Con poco fentanilo y 179 capturas, México inicia 'revisión' de acciones con EU

A contrarreloj

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó -el pasado 3 de febrero- su confianza de México dará "buenos" resultados que evitarán la imposición de aranceles de manera definitiva.

“Le dije (al presidente Trump): ‘Bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes’. Y estoy segura que, en este mes, vamos a poder dar resultados, buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México”, dijo la presidenta .

Sin embargo, México está a contrarreloj y en los primeros días -tras la pausa arancelaria- Trump ha manifestado su insatisfacción por lo logrado por su socio y vecino.

"No, no son suficientes. Algo tiene que ocurrir (en la frontera). Esto no es sostenible", expresó el domingo el republicano.

De no ver los resultados deseados, el presidente Trump estableció que su gobierno está en su derecho de imponer el 25% de aranceles a productos mexicanos, como lo anunció el sábado 1 de febrero.

“Si las crisis de migración ilegal y drogas ilícitas empeoran, y si el Gobierno de México no toma medidas suficientes para aliviar estas crisis, el presidente tomará las medidas necesarias para abordar la situación, incluida la implementación inmediata de los aranceles descritos en la Orden Ejecutiva del 1 de febrero de 2025”, dice una orden ejecutiva sobre la frontera sur.