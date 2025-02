Aranceles, la amenaza latente y sujeta a 'evaluación' de seguridad por EU

La orden ejecutiva del presidente Trump, mediante la cual pausó los aranceles, plantea que México ya ha tomado medidas contra el fentanilo y la migración, pero hará falta tiempo para evaluar si las acciones son suficientes.

"El Gobierno de México ha tomado medidas inmediatas diseñadas para aliviar la crisis de la migración ilegal y las drogas ilícitas a través de acciones de cooperación. Sin embargo, se necesita más tiempo para evaluar si estas medidas constituyen una acción suficiente para aliviar la crisis y resolver la amenaza inusual y extraordinaria más allá de nuestra frontera sur", se lee en el documento denominado Avances en la situación en nuestra frontera sur.

El gobierno de Estados Unidos evaluará en el próximo mes los avances alcanzados por México. En la orden se establece que el Secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el Secretario de Estado, el Procurador General, el Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional y el Asistente del Presidente para Seguridad Nacional, serán los encargados de la evaluación en la frontera sur.

“Si las crisis de migración ilegal y drogas ilícitas empeoran, y si el Gobierno de México no toma medidas suficientes para aliviar estas crisis, el presidente tomará las medidas necesarias para abordar la situación, incluida la implementación inmediata de los aranceles descritos en la Orden Ejecutiva del 1 de febrero de 2025”, se establece.

¿Regreso a los años 90?

Para José Andrés Sumano, catedrático de El Colegio de la Frontera Norte, esta situación es como si regresáramos a la "certificación" que nos ponían en los años 90.

Un poco como voy a estar evaluando qué estás haciendo en seguridad, cómo vas avanzando y pues si no, vienen los aranceles, vienen otro tipo de medidas. Entonces, ya no es él papelito de pasaste, no pasaste, ahora es: 'A ver, hay resultados en materia de seguridad, no pongo los aranceles del 25%, pero si no los hay, pues está la amenaza latente y no entonces, de alguna manera regresarnos a los noventas”, explica.

“Sin decirlo así, es como el esquema de certificación que había en los años noventa, de alguna manera, esto empieza a parecerse a lo que fue la certificación. José Andrés Sumano, catedrático de El Colegio de la Frontera Norte.

El 1 de febrero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles de 25% a los productos mexicanos. La medida la justificó bajo el argumento de que es para responsabilizar a México en su compromiso para combatir el fentanilo.

“El anuncio arancelario de hoy es necesario para responsabilizar a China, México y Canadá de sus promesas de detener el flujo de drogas venenosas hacia Estados Unidos”, planteó en un comunicado el gobierno estadounidense.

Sin embargo, los aranceles se pausaron. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con su homólogo la mañana del lunes en la que aceptó el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera para evitar el tráfico de fentanilo.

De momento, se logró posponer durante un mes la imposición de aranceles, pero están supeditados a resultados del gobierno de México.

“Estoy segura que, en este mes, vamos a poder dar resultados, buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México”, planteó Sheinbaum en su llamada a Trump.

No hay garantía de no aranceles

Este martes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que no hay garantía en que no se apliquen los aranceles a México en marzo, al señalar que el aplazamiento sólo es un “espacio” para que se negocie con Estados Unidos.

El excanciller comentó que este mes que se ganó es para que México convenza o llegue a un acuerdo con Estados Unidos para que no sean necesarias las tarifas a los productos mexicanos.

“No hay garantías, lo que hay es el espacio de tiempo para que nosotros lo aprovechemos y lo vamos a aprovechar”, expresó antes de participar en la plenaria de los senadores de Morena.