El reto migratorio en México: ¿cómo evitar una ola de xenofobia y discriminación?

Los datos

De acuerdo con datos del Inegi actualizados a 2023 –último año con información disponible– el 36.2% de la población adulta en México considera "mucho o algo" que los conflictos entre la gente de una colonia o localidad se deben a diferencias por ser originario de otro lugar.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refiere que “los extranjeros” son, junto con “las personas más ricas”, el grupo al que más desconfianza se tiene en el país.

Ese mismo documento señala que una quinta parte de la población cree que los extranjeros debilitan “nuestras costumbres y tradiciones” y, una proporción similar opina que “son demasiados”.

"Este tipo de consideraciones alimenta diversas actitudes discriminatorias", alertó la Conapred en una ficha técnica titulada "Discriminación en contra de las personas migrantes".

La última Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) señala:

Una de cada tres personas migrantes o desplazadas de 15 años o más experimentó al menos una situación de discriminación en los últimos cinco años (31.5%).

Las principales situaciones asociadas a la discriminación son: que le hagan sentir o miren de forma incómoda (16.7%), que le insulten, se burlen o le hayan dicho cosas que le molestaran (15.6%) y que le interroguen o detenga la policía sin razón alguna (9.5%).

Las personas migrantes o desplazadas declararon como principal problema la falta de empleo (44%), posteriormente se encuentra la falta de recursos económicos (16.1%) y la discriminación por venir de otro lugar (13.2%).

Una de cada tres personas de 18 años o más (35.4%) no rentaría un cuarto de su casa de tener la oportunidad a una persona extranjera, migrante o refugiada (33.2%).

Dos cada cinco personas de 18 años o más (40.5%) estarían poco o nada de acuerdo con que se eligiera a una persona nacida en el extranjero (con padre o madre mexicana) para la Presidencia de la República.

También víctimas de la delincuencia

Eunice Rendón, especialista de la organización Agenda Migrante, establece que con la nueva política migratoria de Trump se esperan deportaciones automáticas y masivas de migrantes sin documentos, la gran mayoría mexicanos, que no necesariamente regresarán a sus estados, lo que los llevará a concentrarse en las ciudades y pues requerirán más atención.

"También habrá mayor concentración de migrantes de otras nacionalidades que quedarán varados en México, por lo que veremos otra vez ese fenómeno de discriminación, agresiones, maltrato, abandono institucional. Por eso lo que no se puede es tener a los migrantes así, abandonados en la calle, porque eso trae afectación a otro sector de la población”, observa.

Lo que pasó en la Plaza Bruno Giordano y que puede repetirse en otras partes del país evidencia que no existen suficientes mecanismos ni recursos gubernamentales para apoyar a esas poblaciones, destaca.

Más aún, recuerda, los migrantes no sólo son víctimas de un sector de la sociedad que los rechaza, sino también de la delincuencia, que abusa de ellos y los convierte en blanco de de robos y extorsiones.

Dejarlos a su suerte también es discriminación”. Eunice Rendón, Agenda Migrante.

En su primer mandato, Trump envió a México a decenas de miles de migrantes de otros países y se documentó que el 80% de esas personas también fueron víctimas de robo, extorsión y abandono, recalca la experta.

Leticia Calderón Chelius, profesora-investigadora del Instituto Mora, plantea que si bien se requiere generar una política pública muy fuerte para que haya entendimiento social de que hay migrantes por necesidad, también se necesitan políticas públicas para protegerlos durante su estancia en el país.

"Se requiere un llamado a entender el momento del planeta, pues migraciones hay en todo el mundo”, refiere la especialista, quien considera que México no aceptará ser tercer país seguro.

“Los extranjeros también tienen derecho por condiciones humanitarias. Pero es gente que estaría siendo enviada desde un país como Estados Unidos y ¿bajo, qué argumento? Que ellos (EU) no los quieren, pues que se las arreglen ellos. Lo que pasa es que no los mandan a sus países porque no quieren tener que negociar con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, porque no tienen trato con sus gobiernos”, expone Calderón Chelius.

Pero es probable –anticipa- que México se convierta en un país de mayor contención migratoria “para que la gente no ingrese o se detenga en alguna parte de la frontera sur, eso viene ocurriendo hace ya muchos años”, añadió.