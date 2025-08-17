Publicidad

México

Ezequiel Cárdenas Rivera, hijo de 'Tony Tormenta', es detenido en Matamoros

Cárdenas Rivera es hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, "Tony Tormenta", líder del Cártel del Golfo abatido en 2010 durante un operativo.
dom 17 agosto 2025 04:55 PM
El Junior
Archivo. Ezequiel Cárdenas Rivera,"El Junior", de 23 años, identificado como hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, "Tony Tormenta", durante su detención en 2011.

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas detuvieron a Ezequiel Cárdenas Rivera, "Junior" o "Tormenta Junior", en Matamoros.

Cárdenas Rivera es hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, "Tony Tormenta", líder del Cártel del Golfo abatido en 2010 durante un operativo.

Según registro de detenciones, fue capturado en un inmueble ubicado entre las calles Pedro de Alvarado e Infante Elena, en la colonia Villa Española.

La Vocería de Seguridad Tamaulipas confirmó la recaptura de Cárdenas Rivera, quien supuestamente manejaba una camioneta en estado de ebriedad.

Además, del vehículo, las autoridades aseguraron un arma corta, un cargador y cinco cartuchos.

"El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGR para las investigaciones correspondientes", detalló Vocería en un comunicado.

Se presume que Ezequiel Cárdenas Rivera era líder de uno de los grupos de la facción de "Los Escorpiones" o "Ciclones" del Cártel del Golfo.

“Tormenta Junior” es además sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, detenido en 2003 y extraditado a Estados Unidos en el 2007. En diciembre de 2024 el capo fue devuelto a México.

La captura de este 17 de agosto se da a días de que autoridades mexicanas extraditaron a Estados Unidos a 26 reos vinculados con el crimen organizado.

El Departamento de Estado de EU señaló que los sujetos importaron a su país grandes cantidades de drogas, incluidas cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína.

Lista de los trasladados a Estados Unidos:

1. Enrique Arballo Talamantes, “Junior”
2. Benito Barrios Maldonado, “Comandante”
3. Francisco Conde Chávez
4. José Baldomero Fernández Beltrán, “El 8” y/o “Mero”
5. Ismael Enrique Fernández Vázquez6. Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Gordo” y/o “Mostachón”
7. Luis Raúl Castro Valenzuela, “Chacho”
8. Leobardo García Corrales, “Leo”
9. Anton Petrov Kulkin
10. Roberto Omar López, “Shrek”
11. José Antonio Vivanco Hernández
12. Servando Gómez Martínez, “La Tuta”
13. Kevin Alonso Gil Acosta, “El 200”
14. Martín Zazueta Pérez y/o Mario Alexander Gámez Cuevas, “Piyi”
15. Abigael González Valencia, “El Cuini”
16. José Francisco Mendoza Gómez, “Yiyo”
17. Hernán Domingo Ojeda López, “Mero Mero”
18. Daniel Pérez Rojas, “Cachetes”
19. David Fernando Vásquez Bejarano, “El Acelerado”
20. Mauro Alberto Núñez Ojeda, “Jando”
21. Jesús Guzmán Castro, “Chuy” y/o “Narizón”
22. Juan Carlos Félix Gastelum, “Chavo Félix”
23. Pablo Edwin Huerta Nuno, “El Flaquito”
24. Roberto Salazar Toledo, “Gordo Junior”
25. Abdul Karim Conteh
26. José Carlos Guzmán Bernal

