Corte elegirá candidatos en una lista repleta de cercanos a Morena

Esa lista, que resultó de una larga insaculación, quedó con nombres vinculados al partido hoy mayoritario, por lo que aunque la decisión final sobre las candidaturas que aparecerán en las boletas deberá tomarla la SCJN por mayoría calificada, se incrementaron las probabilidades de que el próximo pleno de la Corte tenga dominio de Morena.

En la lista que el Senado envió a la SCJN para las postulaciones a ministros hay 9 mujeres y 12 hombres, seis están abiertamente vinculados a Morena o al exministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar, hoy coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia que encabeza Claudia Sheinbaum.

El siguiente cargo en relevancia será una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), con facultades sancionatorias y de control sobre las decisiones judiciales.

De ocho prospectos cinco son abiertos simpatizantes de ese partido, fueron subalternos de Zaldívar o cercanos a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, una de las ministras consideradas de la “Cuarta Transformación”.

De a lista para candidatos a un puesto de magistrado de la Sala Superior del TEPJF, hay seis aspirantes y de los que tienen trayectoria ya como exmagistrados electorales, cuatro han tenido resoluciones favorables a Morena y una más tiene cercanía reciente con ese partido.

Otros aspirantes, aunque no tienen vínculos políticos demostrables, abiertamente han expresado en redes sociales su respaldo a la propuesta de reforma judicial ahora ya en curso, y en el discurso de que hay corrupción que hay que combatir.

Ana María Ibarra Olguín es una de las aspirantes a ministra de la SCJN y es cercana a Zaldívar, pues durante más de ocho años fue Secretaria de Estudio y Cuenta especializada en derechos humanos en su ponencia.

De 2019 a 2023 fue directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, designada por Zaldívar.

Es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Maestra en Derecho por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Fue designada en 2021 magistrada de circuito y actualmente está comisionada en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Paula María García Villegas Sánchez Cordero tiene una amplia carrera judicial, es licenciada en Economía por el ITAM, maestra en Derecho por la London School of Economics and Political Science, University of London, exjueza y actual magistrada de Circuito en el Poder Judicial de la Federación .

Sin embargo aunque en 2024 expresó una postura en contra de la reforma judicial, hoy está a un paso de la postulación y es reconocida como morenista, aunque la asociación es por su madre, la ministra Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hoy actual diputada federal del partido guinda.