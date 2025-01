Sin recursos, institutos locales deberán organizar elección judicial

El cuarto estado con un OPLE en riesgo alto es Nuevo León, donde no se emitió el decreto de Presupuesto, se aplicará el mismo de 2023, pero además cerró en 2024 con un déficit de 156 millones de pesos que el gobierno local no ministró al Organismo electoral, por lo que está en números rojos. Sin embargo esa entidad no irá a elección de juzgadores.

En sesión de la Comisión de Vinculación del INE con los OPLES, el secretario técnico, Giancarlo Giordano Garibay, rindió el informe de seguimiento sobre la situación presupuestal de los organismos públicos locales.

Por unanimidad los consejeros aprobaron presentar el informe al Consejo General y en este se clasifica a las entidades por nivel de riesgo para dar seguimiento y verificar que sus Congresos doten a esos OPLES de recursos para las elecciones judiciales, elecciones ordinarias y para su operación cotidiana.

De acuerdo con lo que han notificado al INE, hasta ahora son 17 las entidades que ya están en posibilidades –al menos jurídicamente, aunque no tengan recursos— de realizar su propia elección de autoridades judiciales locales.

Estas son Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Sin embargo en las tres mencionadas: Colima, San Luis Potosí y Zacatecas, además de Tamaulipas, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Yucatán, tuvieron recortes a su presupuesto.

Otro paquete de entidades fueron consideradas en riesgo medio pues los OPLES de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo y Yucatán tuvieron recortes.

“Destaca el caso de Chiapas con un recorte de 63.26% que los obligó a solicitar una ampliación por más de 50 millones de pesos”, señala el INE.

En el caso de Tamaulipas se tuvo un recorte de 53.95% por lo que carece de recursos para sus elecciones judiciales , sin embargo ahí se “mantiene un diálogo constante con el gobierno local para obtener los recursos y la ampliación”.

El caso del OPLE de Puebla presenta un recorte de 50.26% y esa entidad tendrá elecciones extraordinarias municipales.

En la Ciudad de México el OPLE tuvo un recorte de 29.27% y tendrá una elección de personas juzgadoras.

También Guerrero, Quintana Roo y Yucatán tuvieron un presupuesto a la baja pero “se dará seguimiento porque durante 2024 presentaron problemáticas y déficits que podrían persistir durante este año”.

La consejera Dania Ravel recordó que hay más entidades que aún deberán realizar su solicitud de ampliación de gasto, pues esperaban que el INE absorbiera una parte, al menos inicialmente, como parte de los mecanismos de coordinación INE-OPLES.

Sin embargo, “justo por el recorte presupuestal que sufrimos en el INE, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros procesos electorales no vamos a poder pues solventar gastos de manera temporal que les corresponden a los organismos, públicos locales electorales porque nosotros mismos estamos muy ajustados respecto a lo que hemos invertido para la elección judicial”, destacó.