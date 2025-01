Estela Fuentes: "No podemos juzgar la Reforma Judicial sin antes ver resultados"

Un proceso sin precedentes para juzgadores

Consciente de que su trayectoria en la administración de justicia y su trabajo por la transparencia y el combate a la corrupción son sus pilares, Estela Fuentes decidió inscribirse en el proceso para ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, resalta que para ella y para muchos contendientes significa un reto sin precedentes y mayúsculo, ya que, debido a la naturaleza de sus funciones y al no ser políticos, no están acostumbrados a realizar actividades como salir a las calles, acercarse a la gente o promover su trabajo públicamente para obtener su simpatía

Usted se registró para la Suprema Corte de Justicia ¿Por qué busca llegar al máximo tribunal del país y cuál sería su proyecto?

Yo busco llegar a ocupar un sitio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente porque creo que todos los servidores públicos que hemos hecho carrera judicial, bueno, qué mejor sueño que llegar a ocupar un lugar en el máximo tribunal del país. Me respaldan 43 años en el servicio público, 33 años como juzgadora, 19 años en la materia penal, en la justicia para adolescentes y los últimos 14 años como juzgadora en materia administrativa. Soy licenciada en derecho, tengo tres maestrías: una en ciencias penales, otra en derecho de amparo y otra en derecho administrativo. Tengo un doctorado en derecho constitucional y un posdoctorado que acabo de concluir en noviembre del año pasado, también en derecho constitucional y derecho administrativo moderno por la Universidad de Salamanca en España.

Soy una mujer con el perfil académico y profesional de experiencia, comprometida con la administración de justicia y con mi país Estela Fuentes Jiménez

Yo buscaría trabajar a efecto de que no existan más estos temas irregulares y de los cuales la sociedad ha perdido la confianza en los juzgadores y un tema que creo que es muy importante es trabajar sobre este tema de género y poner en práctica estas leyes que la titular del Ejecutivo del Estado, la doctora Claudia Sheinbaum, ahora en diciembre pasado emitió. Son siete leyes en favor de las mujeres, de oportunidades para ocupar puestos de toma de decisiones.

¿Qué opina de que los jugadores harán campaña?

Los juzgadores, pues no sabemos, creo que apenas vamos practicando y aprendiendo cómo le vamos a hacer en cuanto se llegue al momento de la campaña, si es que salimos sorteados porque en primera no debemos de ocupar ni recursos públicos ni recursos privados, no debe de haber proselitismo entre servidores públicos para los que estamos contendiendo. Entonces, son reglas pues innovadoras, muy específicas que debemos de atender y bueno ya estamos en esto y debemos de atender a lo que establece la ley. Pues yo quiero darles a conocer a la sociedad cuál es mi trayectoria, no soy una juzgadora improvisada, yo llevo muchísimos años en esto y que tengo la capacidad y el perfil para llegar a ocupar un lugar en la corte.

La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México explica que las personas registradas para contender por un cargo en el Poder Judicial y que avanzaron a la etapa de evaluación de idoneidad, están a la espera de la publicación de la lista final, programada para el 31 de enero.

El 4 de febrero se llevará a cabo un sorteo entre quienes integren dicha lista, para definir quiénes podrán realizar campaña durante un periodo de 60 días, comprendido entre los meses de abril y mayo.