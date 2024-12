La violencia en Sinaloa también afecta a estudiantes: "Salir genera angustia"

Violencia cierra escuelas

A pesar del continuo exhorto de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa a retomar las actividades en las escuelas, 19% de estudiantes no asiste o toma clases virtuales, y alrededor de 97 escuelas continúan cerradas hasta este miércoles, según estimaciones de la propia dependencia. Hasta el ciclo escolar 2023-2024 se tenían inscritos 846,541 alumnos de educación básica.

La semana previa, el 4 de diciembre, Gloria Félix, secretaria de Educación local, declaró que 103 escuelas de educación básica tenían sus puertas cerradas por la ola de violencia, sobre todo en comunidades rurales de la Limita de Itaje, Imala, Tepuche, Carrizalejo y El Dorado.

La proporción de alumnos en clases presenciales ha aumentado a lo largo de este ciclo escolar que arrancó a finales de agosto, pero las actividades son intermitentes.

Los bloqueos carreteros y los enfrentamientos impiden el curso normal en los planteles. La violencia en el estado ha generado un clima de incertidumbre y miedo en los estudiantes al punto que 79% considera que sólo se siente seguro en su hogar, refiere Ángel Leyva, director de investigación de la organización Mexicanos Primero en Sinaloa.

Las clases se suspendieron en algunas escuelas, por primera vez en este ciclo escolar, el 9 de septiembre. Ese día se reactivaron los enfrentamientos entre dos facciones del Cártel de Sinaloa que se disputan el territorio y control del tráfico de drogas . Las luchas internas arreciaron después de que Ismael “El Mayo” Zambada, líder de una célula del Cártel de Sinaloa, fuera secuestrado y entregado a las autoridades de Estados Unidos en julio pasado.

Así, la disputa entre "Los Mayitos" y "Los Chapitos" —hijos de dos de los fundadores de la organización criminal— ya ha dejado, en tres meses, más homicidios que todos los ocurridos durante 2023 en la entidad.

De manera oficial, las clases se cancelaron en cuatro municipios días antes del 15 de septiembre, igual que la conmemoración del Grito de Independencia. Las autoridades educativas de entonces llamaron a retomar las clases el 17 de septiembre, pero varias escuelas no lo hicieron por miedo.

Informo a la sociedad sinaloense, que se suspenden las actividades escolares en los municipios de Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio, el día de hoy 12 de septiembre de 2024, en todos los niveles y modalidades educativas. — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 12, 2024

La propia secretaria de Educación local de ese momento, Catalina Esparza, realizó un recorrido por algunas escuelas para comprobar que los profesores laboraban de manera presencial y descartó que fuera peligroso acudir a los planteles en un video que ella misma publicó.

“Ando sola, no traigo chófer, no traigo guaruras, luego dicen que es peligroso moverse, no veo por ningún lado el peligro", mencionó en la grabación, que causó indignación entre las familias y docentes, quienes respondieron que sí sentían en riesgo de mandar a su hijos a la escuela.