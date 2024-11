Por la vía del amparo, buscan regresar decisión sobre Reforma Judicial a la SCJN

El litigante Raúl Andrade, quien promovió uno de los amparos contra la Reforma Judicial y logró que el Instituto Nacional Electoral (INE) detuviera toda actividad tendiente a la organización o realización de la elección de jueces, ministros y magistrados, dice que ese estado debe mantenerse, precisamente hasta que se resuelvan de fondo los amparos.

Por tanto, “la batalla jurídica no ha terminado” ya que la Suprema Corte lo único que hizo fue considerar que no se puede revisar la Constitución a través de Acciones de Inconstitucionalidad y por tanto desestimó las que promovieron los partidos políticos, explica.

“Lo que ayer sucedió en principio no tiene incidencia en los amparos, se quedó todo igual, ¿por qué? Porque no fue declarada constitucional la reforma, simplemente no se entró al fondo y ya. Los amparos tienen que seguir porque no hay una decisión en cuanto a si la reforma es constitucional, pero siempre y cuando no se les aplique la reforma de inimpugnabilidad”, plantea.

Advierte que algunos amparos podrían ser sobreseídos –es decir desechados sin análisis- debido a esa segunda reforma constitucional exprés avalada por Morena la semana pasada para blindar sus enmiendas a la Constitución ante cualquier recurso jurídico, y conocida como cambios en materia de “inimpugnabilidad” o de “supremacía constitucional”.

Por eso ahora lo que sigue es impugnar ese decreto. “Si no se hace, todos los amparos, controversias constitucionales que hay en trámite deberían sobreseerse con base en esa reforma”, plantea el experto.

“Lo que buscó Morena al aprobar fast track esa reforma es dejar sin materia todos los amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad. Los amparos no podrían seguir teniendo vida si no se amplía la demanda en contra de ese decreto de inimpugnabilidad”, abunda.

En esa ruta coinciden los magistrados Juan José Olvera López y Edna Lorena Hernández, integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), quienes explican que todos los recursos de amparo siguen vivos, pero están en riesgo por esa reforma de “supremacía”.