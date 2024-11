Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre la Reforma Judicial: "Triunfó la cordura"

Tras la validación de la Reforma Judicial, aseguró que el próximo año por primera vez los mexicanos podrán votar por los perfiles que quieren que lleguen al Poder Judicial.

“La elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas, va el 1 de junio de 2025. La transformación del país es profunda para bien de todas y todos los mexicanos, entonces fue un buen día”, agregó.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó ayer las acciones de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Judicial que interpusieron partidos políticos como Acción Nacional y el Revolucionario Institucional.

En la Corte no se alcanzaron los ocho votos necesarios para aprobar el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual invalidaba parte de la Reforma Judicial que proponía dejar sin efecto que jueces de distrito y magistrados de circuito fueran elegidos por voto directo. De los 11 ministros, Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán votaron en contra.

Respecto a la votación, la presidenta dijo que, a pesar de haber tenido presiones, el ministro Pérez Dayán se rigió por la Constitución.

“En este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley. Porque las ministras y ministros también están regidos por la Constitución, entonces hay que escuchar su posición. Y miren que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado para no votar cómo decidió su votación”, comentó.

Sobre la propuesta de la presidenta de la Corte, Norma Piña, para declarar la invalidez con seis votos y no ocho, la presidenta celebró que haya imperado la razón.

“Era darle una vuelta, sí, pero una pirueta inconstitucional y ahí otros dos ministros dicen ‘a ver, no, no, no podemos hacer eso’, que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas pero finalmente dicen ‘a ver, no puede ser’. Por eso digo que imperó la razón, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de derecho, pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura”, destacó.

Adelantó que próximamente presentará la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para realizar los ajustes necesarios derivados de la Reforma Judicial.