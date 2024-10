La nueva Secretaría de Mujeres ante el reto de lograr la paridad en el Gobierno

Aunque existe el Sistema de Servicio Profesional de Carrera para asegurar que el ingreso, desarrollo y permanencia de servidores públicos de confianza sea por mérito, igualdad de oportunidades, legalidad e imparcialidad, esta política no combate la discriminación por género ni prioriza la paridad.

“Se ha desvirtuado en los últimos años, volviéndose una estructura clientelar en donde candidatos o candidatas llegan a obtener ciertos privilegios al concursar por las plazas, como presentar los exámenes antes de tiempo o tener acceso a las respuestas previo al examen”, apunta el informe.

Algo similar ocurre con las Unidades de Género de las dependencias. Se crearon para garantizar la perspectiva de género en ellas, pero no cuentan con la relevancia y el presupuesto necesario para incidir.

Para Mariana Linares, cofundadora de Aúna México, otro problema que impide la representación sustancial de las mujeres es el partidismo. Explica que los partidos obligan a seguir ciertas reglas, formas y dinámicas, además de que sus presupuestos internos son desiguales para las mujeres de los partidos. Sin embargo, espera que con la llegada de liderazgos femeninos a los partidos esto pueda ir cambiando.

“Yo creo que el reto mayor es el partidismo en México. O sea, dentro de los partidos, la igualdad no es sustancial, la representación no es sustancial. Quienes toman las decisiones, siguen siendo parte del sistema patriarcal. Yo no quiero decir hombres o mujeres, esto es un sistema”, reflexiona.