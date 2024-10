Juzgadores dicen a Sheinbaum: decisiones judiciales se acatan, no se opinan

El magistrado -que es parte del colectivo 41, integrado por al menos 1,500 juzgadores- también opinó sobre si los juicios de amparo proceden para revisar las reformas constitucionales, como la del Poder judicial, a lo que dijo que este tema lo tienen que debatir y resolver los jueces.

Asimismo, recomendó a las autoridades federal “no comer ansias” y puntualizó que, si ellos están seguros que las modificaciones que aprobaron son “impecables”, deben estar tranquilos.

“Acabó el proceso de la reforma, ahora empieza el proceso de revisión y parte del debate es si eso se puede revisar o no. Es un tema que está en debate. No coman ansias, no estén desesperados, no estén preocupados; si están seguros que su reforma es impecable, estén tranquilos.

"Si ya iniciaron un proceso de difusión de las bondades de la reforma, si la presidenta está llamando al partido y a los legisladores, me parece que no están tan seguros, y qué bueno que no están tan seguros porque no es cualquier cosa una reformar de este nivel”, declaró.

Esta fue la primera "mañanera" de los jueces y magistrados con el fin de responder a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbuam. Estas conferencias se realizarán de lunes a viernes después de que la mandataria federal termine las suyas.

Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal no ha sido notificado de la orden judicial para eliminar dicha publicación del Diario Oficial de la Federación.

"Todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepa, no hemos sido notificados formalmente, este amparo pide que se elimine, así, elimine la publicación. Esta jueza de distrito otorgó una suspensión definitiva en la que ordena eliminar, así, eliminar del Diario Oficial. Esto lo sabemos por los medios, aunque no hemos sido notificados formalmente", reiteró la mandataria.