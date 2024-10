Senado avala convocatoria para elegir a los candidatos a juzgadores en 2025

Este proceso comenzará mañana 16 de octubre. Cada Poder de la Unión deberá instalar un Comité de Evaluación, los cuales elegirán a los candidatos a jueces, ministros y magistrados que participarán en la elección de 2025. Para instalar éstos, tendrán hasta el 31 de octubre.

📌 El Senado emitió la Convocatoria para la elección de las personas juzgadoras que se realizará el primer domingo de junio de 2025.



Conoce más información. 👇🏾 pic.twitter.com/wH0IcaEKus — Senado de México (@senadomexicano) October 16, 2024

Posteriormente, estos Comités publicarán –a más tardar el 4 de noviembre- las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de candidatos. Del 5 al 24 de noviembre, los interesados se podrán registran en ente proceso.

El 15 de diciembre, los Comités de Evaluación publicarán el listado de las personas que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad para candidatos. Esto dependerá del cargo que se busque.

Después los Comités de Evaluación calificarán la idoneidad de estas personas y publicarán un nuevo listado. Para ello tendrán hasta el 31 de enero de 2025, y de ahí al 4 de febrero estos grupos depurarán otra vez estas listas, pero ahora mediante tómbolas para ajustar el número de postulaciones para cada cargo por cada Poder de la Unión y los remitirán al Poder que corresponda para su aprobación.

Finalmente, a más tardar el 12 de febrero de 2025, el Senado integrará los listados de los candidatos y los remitirá al Instituto Nacional Electoral (INE) para que éste último organice el proceso de elección.

🔴 Segunda parte de la sesión de la Cámara de Senadores, del 15 de octubre de 2024. https://t.co/r5kDryCkcO — Senado de México (@senadomexicano) October 16, 2024

En la discusión, la oposición señaló que la reforma al Poder Judicial, de la cual se deriva la convocatoria para elegir a los candidatos a juzgadores, surgió de una venganza por parte del antes presidente Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que esta convocatoria es el epitafio del equilibrio de los poderes en México. También recordó que su bancada ha señalado que la reforma al Poder Judicial aprobada pro Morena no es la que necesita el país, pues dijo que lo que hay detrás de estos cambios constitucionales es un “capricho”.

“Detrás de esta reforma está el intento por capturar políticamente al Poder Judicial. Toda la reforma está hecha para tomar venganza de que en muchas ocasiones este Poder Judicial contradijo al entonces presidente López Obrador y demostró con o sin razón un espacio de autonomía y de decisión institucional”, mencionó el emecista.

En esta posición también estuvo la priista Carolina Viggiano, quien aseguró que Morena será quien en realidad elija a los candidatos a juzgadores, ya que este partido encabeza dos de los tres Poderes de la Unión.

“Esta no es una reforma para la justicia, es una reforma injusta al Poder Judicial, una venganza que nace de un fraude, de la sobrerrepresentación que les da una mayoría que no tienen. No cierto que ya divorciaron el poder económico del poder político. También es falso que la gente vaya a elegir quienes serán sus jueces, los va a elegir una cúpula, los elegirá Morena”, enfatizó la senadora por el PRI.

En caso contrario estuvo el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, calificó como “absurdo berrinche de la oposición” de cuatro horas –en referencia a los legisladores del PAN, PRI y MC- por no firmar dicha convocatoria para elegir a los candidatos.

“Lo que en este momento estamos discutiendo en realidad no hay lugar a discusión alguna. Lo que hoy va emitir este Senado es la convocatoria y lo haremos cumpliendo en términos de la reforma constitucional que nos obliga. Lo que estamos viendo es un desfile de hipocresías. Hay quienes piensan que defienden a la Nación nada más porque se trata de venir a esta tribuna a decir que Morena va a quedarse con el Poder Judicial, no y se los digo con franqueza, desde luego no somos igual”, dijo senador.

Mientras, el morenista Félix Salgado señaló a los legisladores del PAN y MC por no haber asistido a la sesión del sábado 12 de octubre, cuando el Senado realizó una tómbola para elegir las plazas de jueces y ministros que estarán en el proceso de elección de 2025 y en el de 2027; además, dijo que por primera vez “el pueblo” elegirá a los juzgadores por voto directo.

“Lo que está pasado con esta convocatoria es que se le está poniendo fin a un reinado de corrupción e impunidad. Ustedes por muchos años le dieron un trato de menor de edad al país. En ningún momento se está eligiendo a nadie. No tienen por qué decir que se están eligiendo los cargos de ministros, magistrados o jueces. No es así, y conocen los términos de la convocatoria”, dijo el morenista.