La Corte admite tres recursos para analizar a fondo la Reforma Judicial

Aunque la decisión sobre la eventual aplicación de medidas cautelares entorno a la Reforma Judicial no se tomó, sí se adelantó una discusión al respecto.

Batres Guadarrama expuso que en la Ley de Amparo existen medidas de suspensión, pero no es posible aplicarlas por la Corte al resolver controversias por que consideró que vulnera los principios de seguridad y de seguridad jurídica para decidir cuándo y que medidas cautelares se aplicarían. "Se generaría un amplio margen de arbitrariedad”, comentó.

La ministra señaló que el Poder Judicial tiene la función de interpretar y aplicar las leyes, pero cuestionó que emitan medidas cautelares. “Si los juzgadores pudieran otorgar medidas cautelares no previstas en la ley estarían de facto legislando, lo cual contravendría el principio de separación de poderes y podría llevar a un ejercicio desmedido del poder por parte de esta SCJN”, expuso.

El derecho a un recurso judicial efectivo no puede interpretarse como una autorización para que el juzgador cree medidas cautelares ad hoc, advirtió la ministra. Además, defendió que no existe base legal para este tipo de controversias pues son de tipo competencial que no afecta la esfera jurídica de los particulares.