Suprema Corte aprueba revisar la constitucionalidad de la Reforma Judicial

#LaCorte resolvió una consulta a trámite formulada por su Ministra Presidenta, para determinar el procedimiento que debe darse a una solicitud presentada por personas juzgadoras; la consulta no prejuzga sobre el fondo del asunto https://t.co/gUAqhSjlKo pic.twitter.com/IKu97ofZNX — Suprema Corte (@SCJN) October 3, 2024

Esta decisión se deriva de los amparos interpuestos y un petición que realizaron diversos juzgadores federales en la que solicitaron a la Corte someter a control constitucional la reforma, es decir revisar al constitucionalidad de ésta.

“Atendiendo a la relevancia de la petición, así como a la autolimitación y prudencia con que está llamado a actuar este tribunal en un caso que podría significar el control constitucional a respecto a una reforma al texto mismo de la Constitución federal es que se estima conveniente reencausar la vía solicitada por los juzgadores hacia un asidero normativo más claro y preciso (…) La petición de los prominentes sí puede ser admitida y procesada”, dijo del ministro Luis González Alcántara Carrancá, quien estuvo a cargo del proyecto avalado.

"Un golpe de Estado", dice la ministra Batres

La ministra Lenia Batres Guadarrama consideró que el proyecto presentado por el ministro Luis González Alcántara Carrancá pretende que la SCJN sea juez y parte al analizar la Reforma Judicial porque consideró que la Corte no sería independiente ni imparcial, pues los ministros se tendrían que declarar impedidos y solicitar a alguna autoridad dirimir el conflicto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia del Poder Judicial.

La ministra Yasmín Esquivel pidió desechar la petición de los juzgadores para analizar la Reforma Judicial, pues dijo que no podría hacerse sin afectar los actos que consolidaron la reforma, como la aprobación por la mayoría de los congresos locales y la promulgación por parte del Ejecutivo federal.

"Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución, me preocupa darle trámite en un expediente si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución?", cuestionó

Por estas declaraciones sobre "golpe de Estado", el ministro González Alcántara Carranca recordó que hace 10 años los morenistas Ricardo Monreal, Ernestina Godoy y Adán Autuso López pidieron la intervención de la SCJN revisar la constitucionalidad de una reforma, ahí nadie los acusó de "golpistas".

"Recordemos en lo general que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido y promovido por el partido que goza del oficialismo. Nadie en ese momento nos acusó de golpistas", mencionó.

Por mayoría, los ministros acordaron reenviar el expediente a la presidencia de la SCJN para que ésta turne el asunto a uno de los integrantes de la Corte para que elabore un proyecto que analice la Reforma Judicial.