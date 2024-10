El INE impugna ante el Tribunal Electoral amparo para detener elección de jueces

El asunto quedó registrado bajo el expediente SUP-AG-209/2024 y ya fue asignado a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, por lo que él será quien elabore un proyecto de sentencia.

Esto se da luego de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió al INE no acatar la suspensión del juez.

"Que no haga caso que es una ocurrencia, que está expedido por un órgano que no tiene competencia. El juicio de amparo y toda suspensión que surja de él es improcedente de acuerdo con el (artículo) 61 constitucional. Ellos no están obligados a acatar resoluciones que tenga origen la violación de la Constitución y la violación al principio de legalidad. Ellos deben continuar con su trabajo preparando lo que en su momento la ley orgánica les autorice", señaló el morenista.

Hasta ahora, el INE ha recibido nueve suspensiones para detener este proceso de elección, el cuál está señalado en la recién aprobada reforma al Poder Judicial y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, aún por Andrés Manuel López Obrador.

La reforma judicial establece que el INE deberá realizar la elección extraordinaria en junio de 2025 para elegir a los nueve integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); en tanto, jueces y magistrados serán relevados de manera escalonada y gradual.