Incorporan a la reforma judicial la figura de "jueces sin rostro"

Durante la discusión la oposición criticó que la reforma se esté utilizando como “regalo” para el presidente Andrés Manuel López Obrador; también en el debate fueron aludidos el ministro en retiro Arturo Zaldívar y la ministra Lenia Batres Guadarrama.

“El regalo que pretenden darle en unas horas a la presidente electa no es más que otra cosa, más que la vulneración al Estado de Derecho. El quebrantamiento de los principios que rigen, que dan orden constitucional a nuestra patria. Muchas décadas, muchos movimientos, mucha sangre derramada costó llevar a la Constitución lo que hoy ustedes van a derrumbar”, mencionó el priista Marco Antonio Medina.

La oposición también criticó que se haya incluido la figura de “jueces sin rostro”, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que esa figura impide a las personas procesadas conocer la identidad de quienes les están juzgando y valorar su idoneidad y competencia.

El panista Héctor Saúl Téllez señaló que la figura de “jueces sin rostro” no garantiza el anonimato y es una acto contradictorio, porque se expone su identidad en una votación popular.

“Es una figura que no garantiza en este momento, así como está propuesta, porque pareciera que están proponiendo que el juez sin rostro sea electo también de manera popular y es un total contrasentido, porque no se resguarda el anonimato de las personas. ¿Cómo es posible que un juez sin rostro pueda salir a una elección?. Me parece aberrante, no se resguarda el anonimato que debe tener la persona juzgadora”, mencionó.

La reforma al Poder Judicial es parte del paquete de 20 iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió en febrero de este año a la Cámara de Diputados. Estas propuestas en su mayoría han sido aprobadas, por lo que se contempla que sean discutidas en la próxima legislatura que iniciará el 1 de septiembre, donde Morena y aliados tendrán 364 diputados.