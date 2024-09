De Embajadas a universidades: reforma judicial es rechazada en México y el mundo

La American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham) manifestó su coincidencia con las declaraciones del embajador Ken Salazar y se pronunció a favor del diálogo para evaluar los impactos del cambio constitucional.

“Hacemos un llamado a continuar el diálogo para evaluar cuidadosamente las potenciales consecuencias de esta reforma y otras, y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar en la creación de políticas públicas que fortalezcan la seguridad jurídica y la competitividad de México”, manifestó el organismo.

El Consejo de Empresas Globales pidió ajustes de aspectos que puedan afectar las inversiones en México.

“El actual proyecto de reforma contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones”, planteó en un comunicado.

Universidades

El rechazo a la reforma judicial también llegó a los salones de clase. Estudiantes de diversas universidades públicas y privadas han manifestado su preocupación por la reforma judicial y algunos de ellos salieron a las calles como los de la UNAM.

En la llamada marcha “En defensa del Derecho", estudiantes y académicos exigieron no desmantelar el Poder Judicial. Mientras caminaban gritaron consignas como ¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!", "¡El Poder Judicial no se vende, se defiende!" y “México, aguanta, la UNAM se levanta”.

La marcha de los estudiantes partió del Águila de la Facultad de Derecho de la UNAM hacia la sede del Consejo de la Judicatura Federal. (Foto: Raquel Cunha/Reuters)

Además de la UNAM, otras universidades se han sumado al rechazo como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad Panamericana (UP), Universidad La Salle México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad Autónoma del Estado de México y la Escuela Libre de Derecho.

Medios internacionales

El Financial Times, en su edición de este miércoles 4 de septiembre, incluyó en un artículo que aborda el panorama que se podría tener en México al aprobarse la reforma judicial.

El artículo escrito por Michael Stott, editor de América Latina del Financial Times, señala las múltiples preocupaciones que ha generado en el sector empresarial la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador, y avalada ya por los diputados.

Detaca que si bien el sistema jurídico en México necesita un cambio, ya que varios delitos quedan impunes y la corrupción es un gran problema, el temor entre los empresarios es porque los ajustes planteados por López Obrador empeoren las cosas al politizar la justicia.

"Imagina que eres el gerente de país para una empresa multinacional, luchando contra un competidor estatal que está compitiendo de manera desleal. Tus abogados dicen que tienes un caso sólido, pero el juez es un aliado del partido gobernante, el regulador es un funcionario del ministerio que posee a tu competidor, y la autoridad fiscal te está amenazando con encarcelarte mientras verifica si tus facturas podrían ser fraudulentas".

"Pesadillas como esta podrían ocurrir en Rusia, pero no es lo que esperarías en una nación norteamericana que es el mayor socio comercial de Estados Unidos. De ahí la alarma de los líderes empresariales sobre los planes de México para reescribir su constitución durante el próximo mes, para que los votantes elijan a todos los jueces (incluyendo la Corte Suprema), abolir reguladores autónomos y una serie de otras medidas", se lee en el artículo.

El periódico más influyente del mundo entre la comunidad financiera describe así el panorama de negocios en México: pic.twitter.com/xvNPz0iWkQ — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) September 4, 2024

¿Qué dice el presidente?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que es necesario reformar al Poder Judicial, el cual, afirma, está marcado por la corrupción y defiende intereses de élite y no el de los mexicanos.

Con la aprobación de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto, considera, los integrantes del Poder Judicial solo deberán responder al pueblo de México, pues no le deberán a nadie su cargo.

“Consiste fundamentalmente en que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros... es para que los jueces y los magistrados y los ministros sepan que se deben a la voluntad del pueblo, que no le deben el favor a ningún partido, a ningún político, al presidente, a los senadores”, dijo el jueves 29 de agosto.

Sobre las críticas desde el exterior por la reforma, ha defendido que es un asunto que solo le corresponde a los mexicanos definir y lo está haciendo a través de procesos legales.

Por mayoría calificada de 357 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles 4 de septiembre en lo particular, con cambios, el dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política, relativos al Poder Judicial. El dictamen fue turnado ya al Senado de la República para sus efectos constitucionales.