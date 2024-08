AMLO pausa relación con Ken Salazar y Graeme C., no con los gobierno de EU y Canadá

“Imagínense que dice el embajador de Estados Unidos que si se elige a los jueces se afecta a la democracia, palabras más, palabras menos. Si la democracia como se dijo, de acuerdo a nuestra Constitución, le permite a nuestro pueblo cambiar su forma de gobierno y la democracia tiene que ver con la participación del pueblo, que el pueblo elija; que no sean las cúpulas del poder económico y del poder político”, destacó.

Dijo que, de aprobarse la reforma, ahora será el derecho de los mexicanos elegir a quienes imparten justicia, lo cual permitirá fortalecer a un poder, hoy, agregó, echado a perder e invadido por la corrupción.

Pidió respeto de Estados Unidos y Canadá sobre temas que solo competen a los mexicanos, los cuales se están procesando de manera legal.

El mandatario mexicano cuestionó a quienes defienden que Canadá y Estados Unidos opinen sobre México.

“Ellos dicen: ‘ah, como se tiene un tratado, ya son como Estados asociados, ya México no tiene su independencia, no es soberano, ya no pueden modificar su Constitución, no pueden reformar las leyes’. De veras, es un tiempo decadente”, consideró.