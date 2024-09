En medio de la discusión de la reforma del Poder Judicial, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, alertó que de aprobarse la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto ciudadano, habrá un muchísimo daño para la relación comercial.

“Si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación, eso no lo digo nada más como embajador, eso lo digo con todas las preocupaciones que me están llegando de gente que quieren lo mejor para México y Estados Unidos”, afirmó este martes.