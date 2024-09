“Nosotros sí leemos, sí nos informamos”, responden universitarios a Sheinbaum

Margarita Zavala y Xóchitl Gálvez se suman a la marcha

Margarita Zavala, exprimera dama entre 2006 y 2012, acudió a la marcha convocada por estudiantes y trabajadores del Poder Judicial. Dijo que su presencia, no era como política, sino como abogada y por ello consideró necesario utilizar este foro para apoyar al gremio litigante, magistrados y jueces

La excandidata presidencial y exsenadora de la República, Xóchitl Gálvez, quien acudió en calidad de ciudadana a la marcha, se dijo preocupada porque la reforma al Poder Judicial quita derechos a los trabajadores y solo ve a ministros, magistrados y jueces sin tomar en cuenta que existen otros factores a los que también se les debe poner atención.

“Ojalá esta reforma (judicial) buscara mejorar el sistema de justicia, pero no lo va a hacer, porque no está abordando policías municipales, ministerios públicos, Guardia Nacional, solo se está fijando en una parte del problema. No tengo ninguna duda, al poder judicial si hay que tocarlo, pero no con odio o venganzas” , apuntó.

Xóchitl Gálvez asegura que la reforma al Poder Judicial quita derechos a los trabajadores. Dijo que si es necesario un cambio en el poder judicial, pero no a través del odio y la venganza como lo plantea el poder ejecutivo. pic.twitter.com/JzqLetGxTM — Expansión Política (@ExpPolitica) September 1, 2024

Hizo un llamado a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para dialogar y escuchar a los mexicanos sobre sus opiniones respecto a la Reforma Judicial.

Al concluir las actividades de protesta, estudiantes de distintas universidades y colectivos colocaron cientos de pancartas con mensajes en contra de la reforma al Poder Judicial en las rejas del Paseo de la Reforma.