Estudiantes de la UNAM y trabajadores del PJ marchan contra la reforma judicial

Con consignas como “¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!", "¡El Poder Judicial no se vende, se defiende!" y “México, aguanta, la UNAM se levanta”, los estudiantes expresaron su rechazo a la reforma judicial y exigieron no desmantelar el Poder Judicial ni la eliminación de los organismos constitucionales autónomos.

A esta marcha se sumaron también personas juzgadoras y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación que desde hace más de una semana se mantienen en paro laboral en contra de dicha reforma.

Otras facultades, como la Facultad de Derecho de la universidad La Salle y Anáhuac, se unieron al llamado que jueces y magistrados han hecho para que el Congreso de la Unión abra un diálogo inclusivo en el que participen autoridades, instituciones académicas, sociedad civil y profesionistas para construir un Reforma Judicial sin poner en riesgo el equilibrio que debe existir entre los poderes.