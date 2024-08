Tras desacuerdo con Sheinbaum, Fernández Noroña se afiliará a Morena

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), dio a conocer que se afiliará a Morena.

“Piensan que es un acto de arrogancia y no es un acto de arrogancia, sí me voy a afiliar a Morena. Lo que no quiero es que me afilie a Morena y luego me digan ‘no, es que para que puedas participar tienes que ser fundador”, dijo durante un evento en Morelos.