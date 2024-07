"No aspiro a ninguna cosa... ya me chingaron", dice Fernández Noroña

El petista enfatizó que será un "senador de a pie" que recorrerá el país, todos los municipios durante su periodo.

Agregó que lo único que le pidió a Claudia Sheinbaum fue que lo invitara a conocer el despacho presidencial, pues tiene ganas de conocerlo.

"Platicamos sobre la importancia de la unidad, (cosa) que compartimos. Y me planteó una tarea que sigo valorando, pero es una tarea, no tiene que ver con cargos de gobierno... Yo ya hice público, pero aquí lo reitero: sí le pedí una cosa. A esta hora yo no conozco el despacho presidencial, y tengo ganas de conocerlo. Entonces, le dije: 'Oye me invitas, ahora que ya estés como presidenta'. Me dijo 'sí claro'... Lo único que pedí fue conocer el despacho presidencial...", expuso.

Las dos semanas previas se tocó el tema de que Fernández Noroña se había quedado fuera del reparto de posiciones entre las corcholatas, el 25 de junio dijo que había un acuerdo y recordó que él estuvo contemplado para ese acuerdo. Un día después el presidente López Obrador desde la mañanera le recordó que el acuerdo sólo incluía a los militantes de Morena.

Tras el mensaje del presidente, Noraña sostuvo una reunión con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que aceptará ser senador, sin ninguna comisión o cargo interno en esa Cámara, pero recriminó la interpretación del acuerdo.