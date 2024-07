INE reduce casi 500 mdp en multas a los partidos

Después de aprobar y modificar los criterios para calcular las multas por irregularidades en las pasadas campañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) redujo a los siete partidos 30.5% del total que se había contemplado. Con ello pasó de 1,565 a 1,087 millones de pesos.

Lo anterior significa que los partidos tanto nacionales como locales pagarán menos en multas por diversas irregularidades, como no comprobar cómo se gastaron los recursos, por no presentar informes de campañas, entre otras. Esta reducción fue al considerar que un incremento no inhibiría las conductas infractoras.