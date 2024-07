INE aprueba multas millonarias a partidos por irregularidades en proceso 2024

Cambian modelo de sanción

Al presentar el proyecto para sancionar a los partidos políticos por cometer diversas irregularidades en la comprobación de los gastos de campaña, el consejero electoral Jorge Montaño expuso que se estimaba un monto global de 785.6 millones de pesos en multas.

Sin embargo, advirtió que esa cantidad sería modificada una vez que la Unidad Técnica de Fiscalización corrija algunos errores detectados y según las votaciones en la sesión general del INE.

“Las cifras finales se darán a conocer una vez que la Unidad Técnica de Fiscalización haya impactado todas estas erratas y adendas y se hayan realizado los engroses respectivos, los cuales serán notificados a los sujetos obligados para los efectos conducentes”, afirmó.

Entre las conductas de los partidos políticos a sancionar se encuentran egresos no reportados, el indebido prorrateo, los egresos no comprobados y la omisión de presentar alguno de los informes de campaña en los periodos establecidos.

Además, subrayó el consejero Montaño, en este ejercicio de fiscalización persistió el incumplimiento de los partidos de no destinar, por lo menos, 50% de su financiamiento público de campaña y de espacios en radio y televisión a candidaturas encabezadas por mujeres. Por lo que estos hechos fueron informados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

“Tengo la impresión que este incumplimiento menoscaba el derecho de las mujeres para participar activamente en la vida política”, aseguró.

Otro motivo por el que el monto de las multas será menor es que los consejeros del INE consideraron prudente sancionar los gastos de campaña no reportados con el 100% de la cantidad observada, criterio utilizado en las elecciones de 2018 y 2021, y no con el 150%, como establecen las nuevas normas de fiscalización.

Montaño propuso que, para ser congruente con esos criterios, las multas a los gastos no comprobados por los partidos se calculara al 50% del monto observado y no al 100%.

La consejera Carla Humprey también propuso regresar las sanciones de los gastos no comprobados al 50%. "En virtud de la congruencia que tenemos que tener con la gravedad de la falta, que es mucho más grave el ingreso no reportado", aseguró.

A decir de la consejera Dania Ravel, no es la primera vez que se modifican los criterios de fiscalización y avaló la decisión de reducir el porcentaje aplicado para calcular la sanción a los partidos.

"Yo soy consistente con este criterio, que no acompañado, que se sancione el gasto no reportado tan solo con el 100% y no con el 150% del monto involcrado", expuso.

Sin embargo, la consejera Claudia Zavala consideró que los partidos políticos son reincidentes en las irregularidades a la hora de comprobar sus gastos de campaña, por lo que estuvo en contra de cambiar el criterio y disminuir el porcentaje para calcular la sanción.

"Desde mi punto de vista, lo que procede es aplicar la reincidencia a todos los partidos políticos", propuso.