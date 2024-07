Loretta Ortiz: Reforma judicial necesaria, pero "no cualquiera puede ser juez"

Explicó que un abogado puede tener diversas especializaciones, y que al elegir estos cargos por voto popular, se deben postular perfiles capaces de defender adecuadamente los derechos de la ciudadanía.

“Que se busquen de manera objetiva los perfiles adecuados para ser ministros, consejeros, jueces o magistrados, habla (la reforma) en términos generales de jueces, la función de un juez, es como el caso del médico, del doctor, del especialista, yo no me sometería a una operación por parte de un médico que no sea un doctor que tenga la experiencia suficiente para poderme operar, de la misma manera los jueces” apuntó en entrevista con Milenio Televisión.

Por varios días, el presidente López obrador ha dicho que se deben cambiar a todos los jueces y magistrados y deben haber un relevo generacional, en favor de los egresados de la carrera de derecho, debido a que considera que salen con "mucho entusiasmo para hacer valer la ley".

“Cuando se habla de experiencia, ahí tengo mis dudas, porque (jueces y magistrados) entre más experiencia aprenden más trucos, más mañas”, ha señalado.

La ministra, dejó claro que si bien, fue la propia ciudadanía la que expresó en las urnas el pasado 2 de junio el respaldo al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, así como las consultas hechas recientemente sobre la Reforma Judicial para la elección de jueces y magistrados por voto popular, este procedimiento debe tener una mayor seriedad, ya que estarían en disputa miles de cargos.

“En las pasadas elecciones, yo vi que a las personas les costaba mucho trabajo saber ¿por quién iban a votar para alcalde? Ahora imagínense un juez, van a ser 1,700 jueces federales y 6,000 locales, nada más de jueces y magistrados, o sea, conocer su currículum y saber cuál es su experiencia (es muy complicado)”, apuntó.

A pesar de la polémica, Loretta Ortiz afirmó que en caso de que se apruebe la Reforma Judicial en los términos que está planteada, ella se someterá a proceso de consulta para ratificar su cargo en la Suprema Corte, aunque adelantó que, ella a diferencia de los políticos, no recorrerá las calles.