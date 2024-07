Con más experiencia aprenden más mañas, dice AMLO sobre jueces

En su conferencia matutina, el mandatario consideró que los integrantes del Poder Judicial no solo deben ser personas preparadas, sino también que cuenten con integridad moral para desempeñar sus funciones y así evitar posible corrupción o abuso de poder.

López Obrador dijo que, en el caso del Poder Ejecutivo, se implementaron medidas para realizar los ajustes administrativos y así evitar actos de corrupción y que funcionarios no excedan sus atribuciones y facultades. Por ello consideró necesario que esto mismo aplique al Poder Judicial,

“Cuando se habla del Poder Judicial y se ofenden en vez de decir, pues sí, tenemos un problema de corrupción que es lo primero y no es que (los jueces y magistrados) tienen o no capacidad, el asunto es que son corruptos”, afirmó.

El presidente López Obrador resaltó que la propuesta para la renovación del Poder Judicial debe ser generacional con todas las personas que tengan integridad moral.

El jefe del ejecutivo federal consideró que la reforma judicial no es una vendetta personal contra este poder de la nación, a pesar que ha enfrentado batallas y rechazos por sus propuestas de leyes y reformas a la constitución por parte de la Suprema Corte y de la Judicatura.

“Ahora hacen como que nada más es un capricho de nosotros. ¡No! No es mi fuerte la venganza, yo no odio, nada más que no olvido.” recalcó.