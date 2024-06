La Comisión Permanente da pasos rumbo a los foros sobre la reforma judicial

“En el orden del día no nos están señalando que habrá ningún dictamen a votación, entonces yo no quisiera que hubiera ninguna sorpresa, no me gustaría que en asuntos generales de repente nos dijeran que la propuesta de desahogo de los asuntos turnados hay un dictamen a votación. Por eso soy absolutamente franca y si hay algún dictamen a votación prefiero que lo incorporen a la orden del día”, apuntó.

También el senador Miguel Ángel Mancera pidió que se precise y que la Comisión no sólo conozca los asuntos pendientes, sino que también se discutan.

Sólo tras el requerimiento de Paredes, el senador Navor Rojas, presidente de la Comisión propuso –y se aprobó– incluir como último asunto del orden del día el análisis, discusión y en eventual aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Permanente a ampliar el diálogo entre todos los sectores de la sociedad para analizar y discutir los proyectos de reforma constitucional presentados por el ejecutivo federal 5 de de febrero de este año, especialmente a lo que corresponde la reforma al Poder Judicial.

Las propuestas, que serían discutidas, además de la judicial, serían las reformas a la ley del ISSSTE, reforma para dar una pensión a mujeres de 60 a 64 años y aquellas para incluir en la constitución una beca universal para niños en edad escolar.