Ministro niega abuso del Poder Judicial y pide reformar desde lo local

Explicó que las leyes en las que se basa el Poder Judicial son expedidas por el Congreso de la Unión y enfatizó que sólo toman en consideración tres vicios que se dan en el proceso legislativo para invalidar una ley: las votaciones, publicidad y que no escondan a las minorías una iniciativa o dictaminación.

“Ya lo he oído en varia ocasiones que la Corte se ha excedido en su facultad de revisar el proceso legislativo. Solamente déjenme decirles: la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data de 2008, fue la primera y fue expedida por los grupos minorarías que no eran escuchados en los parlamentos. En 1994-2001, la jurisprudencia evoluciona para ser respetuosos para decir que no cualquier vicio en el procedimiento legislativo es invalidante, solo tres”, dijo.

El ministro aceptó que el Poder Judicial tiene “problemas graves”; sin embargo, pidió que se ponga atención a la justicia local, pues dijo que es el primer contacto de la ciudadanía con el sistema de justicia y recordó que 93% de los delitos son locales.

“El primer contacto de la ciudadanía siempre va a hacer con la justicia local. No se trata de echarle la culpa a la justicia local. Ni este gobierno ni el que acaba, nadie ha puesto atención a la justicia local que es la que más lo necesitaba, porque es de proximidad. Siempre reformamos arriba, pero no vemos la raíz”, declaró.

El gobernador electo en Chiapas, Eduardo Ramírez, solicitó a sus compañeros de Morena poner atención a la procuración de justicia, pues dijo que mientras no haya carpetas de investigación bien sustentadas seguirán los mismos problemas en justicia.

“Planteen el tema de la procuración de justicia, que es ahí donde le duele al pueblo de México, ahí está un tema fundamental que hay que discutir. Mientras tengamos ministerios públicos que no ejerzan la acción penal, mientras tengamos carpetas que no vengan bien sustentadas, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Refundemos las instituciones, pero hagámoslo abriendo nuestra conciencia”, declaró.

Durante el foro, Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM, propuso que se someta a consulta la resoluciones de la Corte o que sea el Congreso quien pueda suspender las decisiones del tribunal de justicia.

"Las decisiones de los tribunales supremos pueden ser sometidas en algunos casos, cuando el pueblo lo demande, a referéndum, o pensar en el instrumento que contiene la carta de derechos de Canadá que establece cómo el Congreso con una mayoría puede suspender o revocar decisiones de la Suprema Corte", dijo el exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).