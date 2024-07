Norma Piña pide diálogo con Sheinbaum y AMLO… el presidente manda a Segob

López Obrador comentó que hay visiones distintas entorno a la composición del PJ, pues mientras hay quienes consideran necesaria la experiencia profesional, para él no lo es, pues un recién egresado de la licenciatura de Derecho, tiene el “deseo ferviente de impartir justicia”, es honesto e “incorruptible”.

“Muchas veces salen y empiezan a trabajar, no en todos los casos, pero aprenden a torcer la ley y se vuelven expertos y a eso le llaman experiencia, pero son criterios”, dijo.

A dos meses de que concluya su gobierno, el presidente consideró necesario el cambio al Poder Judicial y que sean los ciudadanos quienes elijen a los integrantes, como sucede con el presidente de la República y los legisladores.

“Necesitamos que el Poder Judicial, todos los poderes, los tres, estén al servicio del pueblo, el amo es el pueblo, no los potentados, no los traficantes de influencias, no los abogados especialistas en sobornar, en extorsionar, es el pueblo el que manda”, dijo.