Trabajadores del Poder Judicial piden respeto a sus derechos ante reforma

Reforma al Poder Judicial no afecta derecho de sus trabajadores, asegura AMLO

Ante las protestas y dudas sobre lo qué pasará con los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial en caso de que la reforma sea aprobada, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el pasado jueves 27 de junio a los trabajadores del Poder Judicial no dejarse engañar ya que dijo, la reforma no afectará a los trabajadores y por el contrario aseguró que los va a beneficiar "no tienen nada que temer".

En la conferencia mañanera, el mandatario federal explicó que los derechos laborales de los trabajadores están a salvo, sin embargo, consideró que desde la presidencia de la Corte se están valiendo de todo para oponerse a esta propuesta.

El presidente López Obrador ha insistido en que no se tocarán los derechos de los trabajadores, sino que lo que se busca es que ministros sean electos por votación popular, así como eliminar los fideicomisos y privilegios con los que cuentan los ministros y trabajadores del más alto nivel en el Poder Judicial.

En el Foro 3 de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, Ricardo Monreal, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, reiteró que los derechos laborales de las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad.

"En principio, afirmaré categóricamente que los derechos laborales de las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos, el ejercicio fiscal que corresponda, considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, prestaciones y cualquier otra obligación de carácter laboral", declaró.

Monreal coincidió y reiteró así con la postura del presidente López Obrador respecto a que en la reforma, todos los derechos y las conquistas laborales de los trabajadores, por disposición constitucional, estarán a salvo.