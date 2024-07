Después de reforma al Poder Judicial, AMLO propone cambios a Fiscalías

Mientras en el país se realizan foros sobre el Poder Judicial, el presidente defendió su intención de una reforma, pues dijo que en ese poder predomina la corrupción y puso como ejemplo la liberación de Luis Antonio Yépez Cervantes; la de José Antonio Yépez “El Marro” y la de “Abraham Oseguera”, hermano de Nemesio Oseguera, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El mandatario federal consideró que el Poder Judicial utiliza como pretexto el trabajo de las Fiscalías para dejar en libertad a presuntos delincuentes, por lo que también es necesario hacer cambios en esas instancias.

“El Poder Judicial alega de que actúa así porque los ministerios públicos hacen mal su trabajo, no integran bien las carpetas de investigación, puede ser, siempre se ha utilizado como excusa, pero juez tiene que tener sentido común, que es el menos común de los sentido, juicio práctico, ¿no se va a dar cuenta de qué personaje se trata?, si está mal integrada la carpeta y es un asunto de tecnicismo que no va al fondo, ¿por qué no se repone el procedimiento?, ¿por qué no le dicen Ministerio Público ‘oye estás mal aquí, aclárame esto’? No que utiliza eso como excusa para liberarlo”, comentó el presidente de la República.