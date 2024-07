En presupuesto 2025, habrá recursos para vivienda de jóvenes, anuncia Sheinbaum

Tras el evento, en espacio de preguntas con reporteros Sheinbaum críticó los señalamientos de que las mujeres no saben gobernar; afirmó que si un hombre del movimiento de transformación hubiera ganado la elección presidencial, no se harían los comentarios de que el presidente Andrés Manuel López Obrador gobernará detrás del próximo titular del Ejecutivo federal.

“Si a quien hubiera sido un hombre de la cuarta transformación, estarían con esta narrativa de que no va a gobernar Claudia Sheinbaum; yo creo que hay un contenido importante, imagínense nada más que hubiera quedado un compañero de los cinco, ¿habría esta narrativa de que va a gobernar el presidente? Yo creo que hay un contenido muy importante de ser mujer y de no considerar, por eso digo es es interesante pues el planteamiento porque hay esta idea de que las mujeres no somos capaces de gobernar a México”, planteó.

La virtual presidenta cuestionó la sorpresa que causa que ella diga que no pintará su raya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo, forman parte del mismo movimiento y trabajaron juntos.

"¿Qué sorpresa hay en que somos parte del mismo proyecto?, ¿cuál sorpresa? Participé en el gobierno del presidente López Obrador cuando fue jefe de Gobierno, después fui su vocera en su candidatura a la Presidencia en el 2006, regresé a la universidad pero nunca dejé de ser parte del movimiento”, comentó.