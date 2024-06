Xóchitl Gálvez arrancará "gira para dar las gracias" en León, Guanajuato

Cuestionada sobre su futuro en la política, la excandidata presidencial apuntó que lo primero que hará será esta gira para dar las gracias, la cual precisó, iniciará en Guanajuato, continuará en Jalisco y luego en San Luis Potosí.

"Estoy pensado en retomar esta propuesta de dormir en casas para no tener que pagar hoteles, que me inviten a las casas a dormir y así me ahorro el tema del hotel, con obviamente no voy a viajar como viajaba como cuando era candidata presidencial, no tengo problema con ser austera", dijo.

Xóchitl Gálvez expresó que de esta manera recorrerá de nueva cuenta el país, buscando que escuchar a los ciudadanos que no tienen partido político "para saber qué hacer y resistir lo que viene", tal es el caso de la "embestida judicial que viene".

"Vamos a ver de aquí a septiembre esta primera etapa y vamos también que decisión toman los partidos, si los partidos realmente deciden abrirse a los ciudadanos... vamos a ver si de verdad están dispuestos a que el próximo diputado sea un ciudadano y que se privilegie el mérito", apuntó.