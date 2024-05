Anabel Hernández: "Mi libro está sustentado en documentos judiciales"

Agencias de Estados Unidos son las que han escuchado los testimonios de estos presuntos criminales. Y construido casos como el de Genaro García Luna con esa evidencia. ¿Cree que exista voluntad política por parte de es país para llevar a algún exmandatario mexicano ante la justicia?

En el libro, el lector podrá encontrar la información que yo publiqué el 31 de enero pasado, justamente como una especie de adelanto de lo que iba a venir en el libro sobre esta investigación que hizo el Departamento de Justicia sobre lo que pasó en la campaña presidencial de López Obrador en el 2006. Ellos comienzan a investigar entre 2010 y 2011 y ya cuando va muy adelantada... cuando se da en cuenta el gobierno de Estados Unidos que Andrés Manuel López Obrador pronuncia que va a contender de nuevo en 2012 por la Presidencia de la República, es ahí que, por cuestiones políticas, deciden no seguir.

No es que no haya habido pruebas, no es que lo que había no era lo suficientemente sólido, les faltaba investigar, hubieran podido lograrlo y seguramente hubieran llegado a información mucho más a fondo de lo que yo pude llegar. Me parece que por eso López Obrador ha estado insistente en la negativa... lo habrá notado la audiencia... aunque el gobierno de Estados Unidos estaba diciendo en México está produciendo fentanilo y se está tolerando que este fentanilo sea producido y traficado a Estados Unidos, Andrés Manuel ha dicho no.

¿Por qué López Obrador no quiere reconocer que se produce fentanilo? Porque el fentanilo es su colusión con el Cártel de Sinaloa. Se produce en México y ha asesinado en Estados Unidos a más de 300 mil personas. Si el gobierno de Estados Unidos recibe presión de la ciudadanía o si algún partido político en el Congreso pide abrir una comisión para entender qué fue lo que pasó, llegarán a esto.

Es la primera vez que la colusión de un presidente con un Cártel produce más muertes en Estados Unidos que en México. Ojo, ahí podría surgir investigaciones para darle justicia a las víctimas. Y para dar justicia a las víctimas no solo se requiere arrestar, por supuesto, detener, desmantelar a los “Chapitos” y al “Mayo” Zambada y a todas las células de ellos que están produciendo fentanilo, sino también tendrían que detener a los partícipes, a quienes los protegieron.

Estas organizaciones criminales, como ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, cuando estaba Genaro García Luna, crecen, pero no por ósmosis o por milagro de Dios, no. Crecen justamente porque tienen al presidente y al secretario de Seguridad Pública en el bolsillo. Bueno, pues es lo mismo ahora. Es exactamente la misma historia, solo que ahora peor. Porque ahora estamos hablando de 300 mil muertos, más de 300 mil muertos en Estados Unidos a causa de estas colusiones. Es ahí donde pudiera ser que los criterios políticos de Estados Unidos pudieran cambiar, pensando más en más allá de la relación bilateral. Es importante dar justicia y terminar con esta producción de fentanilo.

Ha habido un cambio en este sexenio entre lo que pensaban AMLO y su círculo cercano sobre tus investigaciones. Las celebraron cuando fue detenido García Luna. Hoy dicen que son mentiras...

Tanto sus loas como sus críticas me son indiferentes, yo como periodista, no estoy escribiendo para que el poder me esté aplaudiendo, no soy ese tipo de persona, y el periodismo de investigación es más bien incómodo, su propia naturaleza es incomodar al poder. Me parece que este grupo político, en determinado momento de su historia, sobre todo cuando necesitaban ganar votos, cuando necesitaban ganar credibilidad, pues se montaron en la credibilidad de periodistas como yo y otros, que hacíamos nuestro trabajo, no a favor de Morena o de López Obrador, sino a favor de la ciudadanía para que se empoderara.

Recuerdo decenas de veces, los círculos cercanos a López Obrador me invitaban en el 2012, 2011, 2012, 2013, constantemente a que yo explicara mis libros, por ejemplo, Los cómplices del presidente, Los Señores del Narco, México en Llamas. Querían que yo explicara ese sistema de corrupción y de poder, ¿no? En ese momento mi metodología... siempre ha sido la misma, testigos, pruebas testimoniales y pruebas documentales. Es la misma fórmula que tengo en este libro de La historia secreta. Quisieron convencerme de formar parte de la comunidad, de los asesores del presidente. Yo nunca he querido acercarme a ningún político. Creo que el papel de los periodistas es ser distante. Ahora, como tú dices, primero me aplaudían, ahora me critican, realmente mi periodismo existe, ha existido antes de Morena y existirá después de Morena, porque estos partidos, estos políticos son pasajeros, todos se creen eternos, pero en realidad son pasajeros. Lo que se queda son los profesionales del periodismo, como yo y como tantos compañeros, que estamos haciendo este trabajo constante de reconstruir la historia moderna de México, de contar en tiempo y en forma qué es lo que está pasando hoy, dar explicaciones a los ciudadanos.

En la portada del libro y en el contenido aparece López Obrador como el gran líder... el protagonista en la historia reciente del Cártel de Sinaloa.

Él es el protagonista de la portada. Y todas estas personas que están a su alrededor (líderes del Cártel de Sinaloa) son quienes lo llevaron al poder. Y quienes de una u otra manera han sido cómplices de esa llegada. Y a lo largo del libro, el lector podrá ir encontrando cómo él se va relacionando y entrecruzando su historia. Por ejemplo, allí en la portada, si lo ves, solo hay una mujer. Esa mujer, que a lo mejor para el lector no significa nada, no es un personaje súper conocido, esa mujer es la embajadora del Cártel de Sinaloa, que entró a Palacio Nacional, se reunió con López Obrador. “Los abrazos y no balazos” toman forma realmente de abrazos, de gestos de intimidad entre ella y el presidente, las mejillas pegadas. Esta mujer es pareja sentimental, nada más y nada menos que de uno de los principales lugartenientes y traficantes de drogas que trabajan para los “Chapitos”, quien donó más de 15 millones de dólares a la campaña de Rocha Moya, y pues quien le compró a su esposa la presidencia municipal de Elota, en Sinaloa, donde el Cártel de Sinaloa tiene muchos narcolaboratorios de fentanilo.

¿El presidente mexicano actual tiene que enfrentar la justicia?

Este libro no tiene que ver con las elecciones, como muchos han dicho. No, no, este libro tiene que ver con qué va a pasar con López Obrador cuando deje la Presidencia. ¿Cuáles son sus escenarios jurídicos y políticos? Porque si estamos hablando que es un hombre que desde 2005, a través del Cártel, alimentaba sus aspiraciones presidenciales... se estaría hablando de una empresa criminal continuada porque no es un hombre que tuvo un contacto y después nunca más... eso significaría que el delito de conspiración para favorecimiento a una organización criminal no habría terminado en el 2006, sino al hacer continuo el apoyo... no habría prescrito y la no prescripción de la empresa criminal continuada es lo que puede llevar a López Obrador a un destino como el de Genaro García Luna, o a un destino como el del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, que también desde que era diputado y a través de varios años fue apoyado por el Cártel de Sinaloa, misma organización criminal que se compra a presidentes como si fueran refrescos en la tienda. Veamos qué es lo que pasa con Andrés Manuel López Obrador.