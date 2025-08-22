Horarios, módulos y fechas para la Pensión del Bienestar en agosto

"Recordar que, cada 2 meses, se registran los adultos mayores que cumplen 65 años. Ahora este registro casi es de los hombres, porque las mujeres ya vendrán inscritas desde los 60 años. El registro inicia el día de hoy y hasta el 30 de agosto. Lo vamos a hacer en los módulos destinados para ello", expresó la funcionaria federal el 18 de agosto .

¿Quiénes se registran del 25 al 30 de agosto?

Día del registro por letra del primer apellido:

Lunes 25 de agosto: A, B, C

Martes 26 de agosto: D, E, F, G, H

Miércoles 27 de agosto: I, J, K, L, M

Jueves 28 de agosto: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 29 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 30 agosto: todas las letras

Ubicación de módulos

Los módulos están abiertos de 10:00 a 16:00 horas

Para ubicarlos, da clic en este enlace

En el enlace hay que poner el estado en donde radica la persona, seleccionar el municipio, y automáticamente te dará la dirección y el mapa de la ubicación.

Los documentos que solicitan

El trámite se realiza en los módulos del Bienestar, se deben llevar los siguientes documentos:

1.- Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

2.- CURP (impresión reciente)

3.- Acta de nacimiento (legible)

4.- Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

5.- Proporcionar un teléfono de contacto (celular y de casa)

6.- Formato Bienestar

Sigue inscripción a la Pensión Mujeres Bienestar

La Secretaría de Bienestar recordó que sigue el trámite para la Pensión Mujeres Bienestar de mujeres de 60, 61 y 62 años hasta el 30 de agosto, con el objetivo de alcanzar a finales de dicho mes, un universo total de 3.2 millones de mujeres beneficiadas.

“La Pensión Mujeres Bienestar es un compromiso de la Presidenta para con las mujeres y materializar la idea de que llegamos todas al Gobierno de México y es un reconocimiento para todas las mujeres”, explicó.

Ariadna Montiel Reyes informó que, al 17 de agosto, 1.4 millones de mujeres se han registrado a la pensión en los Módulos de Bienestar, y la meta es registrar a 2.2 millones de personas en agosto de este año.

Exhortó a las mujeres de 60 a 64 años a acudir del 1 al 30 de agosto a cualquiera de los 2 mil 400 Módulos de Bienestar que brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, en todo el país y cuya ubicación se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar

