“Bien y de buenas”, dice AMLO tras segundo debate; pide pruebas de narcogobierno

Sin referirse al debate, donde la candidata Gálvez preguntó a Sheinbaum si investigará la presunta corrupción en la que incurrieron los hijos del presidente al hacer negocios con obras como el Tren Maya, el presidente insistió en que, si sus familiares están involucrados, que sean investigados.

“Si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias? Yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie ni de mis hijos, porque nada más es calumniar con la máxima del hampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna”, indicó.

Pese a las diferencias, el presidente López Obrador aseguró que sus adversarios se han portado bien.

"Nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, son adversarios se han aportado bastante bien, no hay violencia, algunos insultos", comentó.