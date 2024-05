AMLO revela datos de María Amparo Casar declarados al SAT

"Lo dije ayer, me equivoqué, de que estaba su sueldo en la página de transparencia, no, es en la del SAT, para aclarar, y me equivoqué porque dije que obtenía 250 mil pesos mensuales y son 270 mil mensuales en el instituto, aunque sea increíble, se llama Instituto de Mexicanos Contra la Corrupción. Lo creó Claudio X. González y gana, porque ella es la presidenta, 270 mil pesos mensuales", expresó el su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo cuestionó el actuar de un juez federal, quien concedió un amparo en 24 horas a la y presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien interpuso el amparo después de que Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió el pago de su pensión.

"Sí nosotros vamos a impugnar esa decisión como lo hicimos en el caso del procurador y la Fiscalía hace lo propio, pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa, lo vimos en el caso de la señora Casar, que en 24 horas le dieron amparo, además mintiendo primero de que no había una denuncia que sí la hay y segundo de que si le quitaban esa pensión no iba a tener para su sustento cuando la pensión se le suspendió creo que en febrero", detalló este martes 14 de mayo .

¿En qué va el caso?

El lunes 12 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación sobre la denuncia que presentó Petróleo Mexicanos (Pemex) contra María Amparo Casar, sus dos hijos y funcionarios de la empresa productiva del Estado.

El viernes 3 de mayo, el director de Pemex, Octavio Romero, difundió un presunto caso de corrupción que involucra a María Amparo Casar al cobrar una pensión de 125,000 pesos mensuales tras la muerte de su esposo. El funcionario explicó que buscarían recuperar los más de 30 millones que se habían pagado, pues se trató de un suicidio y no de un accidente.

Por ello, se suspendió el pago de la pensión. Sin embargo, el juez sexto de distrito en materia del trabajo ordenó a Pemex reactivar el pago de la pensión a la viuda de Carlos Fernando Márquez Padilla García, excoordinador de asesores en la petrolera mexicana, en un plazo de 24 horas.

Este lunes 13 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que a pesar de que se respetaría la resolución, se impugnará la decisión .