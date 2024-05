AMLO: Pemex pagará pensión a Casar, pero se litigará decisión de juez

El presidente se disculpó con Amparo Casar por tocar un tema personal, sin embargo consideró que al tratarse de un caso emblemático debe exponerlo.

“Son casos emblemáticos que ayudan mucho a explicar cómo se maneja la política, o de la politiquería, y cómo sí hay quienes se sienten superiores. Y coincide que son racistas y son clasistas y que le tienen desprecio al pueblo”, destacó.

Anunció que invitará a la conferencia matutina al director de Pemex para que informe sobre el caso y para ejercer el derecho de réplica respecto a este asunto porque, dijo, hay desinformación.

“Aquí vamos a estar informando de cómo van las cosas. De repente a lo mejor va a venir el director de Pemex a informar más porque hay mucha desinformación, mucha manipulación. Entonces aquí aprovechamos para hacer uso de nuestro derecho de réplica, para que la gente tenga toda la información”, señaló.

Aunque ya está por concluir su gobierno, el presidente se manifestó en contra de dejar estructuras de corrupción intactas.

“¡Cómo vamos a dejar esto así! ¿Vamos a dejarle la estructura, esta de manipulación intacta? No, no, no, no, hagamos algo, no va a desaparecer ni es mi propósito, pero no puede quedar inmaculada”, afirmó.