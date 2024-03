Violencia en el país crece en el arranque de las vacaciones de Semana Santa

En Sinaloa, el inicio del periodo vacacional quedó marcado por el secuestro masivo de 66 personas, de las cuales, 58 ya fueron localizadas.

Este martes, decenas de mantas fueron colgadas en Culiacán con mensajes intimidatorios en contra de quienes cometen secuestros o cobros de piso.

Las mantas, firmadas supuestamente por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, conocido como "El Chapito", advierten que en Sinaloa no hay ninguna "guerra", sino delincuentes que no respetan "los principios de la organización".

El operativo de las fuerzas armadas, para dar con el paradero de las ocho personas que continúan sin ser localizadas, aún continúa.

Este martes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, envió un mensaje donde llama a disfrutar las vacaciones y asegura que "Sinaloa es un estado tranquilo".

"Yo los invito a que no desaprovechen sus vacaciones, no tengan miedo, el gobierno está para cuidarles. Vamos a darles no solamente protección sino condiciones para que vayan a la playa", dijo.