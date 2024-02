Nueva reforma de salud propuesta por AMLO amplía servicios, pero no recursos

¿Qué tan relevante es la reforma Constitucional del Presidente en materia de salud?



SHCP dice que ⬇️



NO genera gastos

NO tiene impacto en los programas

NO tiene destino específico de gasto

NO genera atribuciones



¡En conclusión, la reforma es puro #Humo, NO sirve de nada! https://t.co/qfG31AkpmK pic.twitter.com/926eLue6cr